5.719 Stunden in Bewegung: Bezirk Korneuburg ist Pilotregion

Mit dem Schuljahr 2022/23 ist bundesweit das zweijährige Pilotprojekt „Tägliche Bewegungseinheit“ mit 257 teilnehmenden Kindergärten und Volksschulen gestartet. In Niederösterreich ist der Bezirk Korneuburg mit 29 Kindergärten und neun Volksschulen die Pilotregion, in der wöchentlich zusätzliche Sport- und Bewegungseinheiten stattfinden. Die Kinder in den Pilotkindergärten und -schulen haben in den ersten knapp vier Monaten 5.719 Stunden und somit 34 Prozent aller Stunden des österreichweiten Projekts absolviert.

„Damit wurden in Niederösterreich im Vergleich mit den anderen Bundesländern die meisten Bewegungsstunden absolviert“, können Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Sportlandesrat Jochen Danninger freudig verkünden. Mit großem Abstand folgen im Bundesländer-Ranking Vorarlberg mit 2.491 Stunden und Wien mit 1.967 Stunden.

„Mit der Täglichen Bewegungseinheit werden die körperlichen, motorischen und geistigen Fähigkeiten frühzeitig gefördert“, bedankten sich die beiden Landesräte bei allen Partnern, die bei der Umsetzung des Projekts mithelfen.

Die „Tägliche Bewegungseinheit“ basiert auf dem Drei-Säulen-Modell „Bildung, Sport und Gesundheit“. Ziel ist die Einführung einer bewegten Pause oder neuer Schulwege sowie zusätzlicher Bewegungs- und Sporteinheiten an Kindergärten und Schulen. „Jetzt gilt es, die flächendeckende Ausrollung dieses Modells durch den Bund auf ganz Österreich rasch voranzutreiben“, so Danninger beim Besuch in der Volksschule Langenzersdorf.

