Rückenwind für FPÖ auch im Bezirk Korneuburg

42,5 Prozent schaffte die ÖVP im Bezirk. Freuen, dass man damit über dem Landesergebnis liegt (39,9 %), konnte man sich nicht, zu groß war der Schock über die eigenen Verluste und die Zugewinne der FPÖ. Die überholte im Bezirk mit 20 Prozent sogar die SPÖ, die sich mit 18,7 Prozent zufriedengeben musste. Auf Platz drei schafften es die Grünen (10,3 %), nur knapp dahinter rangieren die NEOS mit 8,6 Prozent. ÖVP und SPÖ schafften in keiner einzigen Bezirksgemeinde ein Plus. Die Wahlbeteiligung war mit 70,1 Prozent um 5,1 Prozent höher als noch 2018.

Für die FPÖ hat das Ergebnis auch unmittelbare Auswirkungen, Spitzenkandidat Hubert Keyl ist der Einzug in den Landtag sicher. ÖVP-Landtagsabgeordneter Christian Gepp wird aller Voraussicht nach auch in Zukunft Teil des Landesparlaments sein.

Gepp, der als ÖVP-Bezirksspitzenkandidat ins Rennen gegangen ist, hat das Ergebnis durchaus überrascht. „Dass wir verlieren, war klar“, sagt er, „ich hätte aber geglaubt, dass wir durch das Engagement der Bürgermeister und der Funktionäre vor Ort einiges wettmachen können.“ Die Stimmung im Wahlkampf sei gut gewesen, würde sich aber nun nicht im Ergebnis widerspiegeln. Die größte Überraschung für den ÖVP-Kandidaten?

„Dass die Themen Corona und Impfen offenbar eine Rolle gespielt haben.“ Besonders groß waren die Verluste in den Gemeinden Korneuburg, Großmugl und Hagenbrunn, wo die ÖVP über zehn Prozent einbüßte. Als Korneuburger Bürgermeister will Gepp dieses Ergebnis genau analysieren. Vor allem in Sprengeln mit vielen Gemeindebauten sackte die ÖVP in der Bezirkshauptstadt ab.

„Rückenwind für die FPÖ im Bezirk Korneuburg“ erwartet sich FPÖ-Spitzenkandidat Hubert Keyl. Die Zugewinne lagen zwar im Bezirk mit 6,7 Prozent unter dem Landesschnitt (+ 9,5 %), „aber im Vergleich zu den anderen Speckgürtelbezirken ist das ein traumhaftes Ergebnis“. Gleich in 13 Bezirks-Gemeinden konnte die FPÖ hinter der ÖVP die zweitmeisten Stimmen einholen, darunter in den Städten Stockerau und Gerasdorf. Sein Fokus als Bezirksparteiobmann liege jetzt auf der Stärkung der Bezirks- und Gemeindeorganisationen. „Ich führe gerade in drei Gemeinden Gespräche mit zukünftigen Kandidaten, wo die FPÖ derzeit noch ein weißer Fleck ist“, verrät Keyl.

„Dramatisch“ ist für Martin Peterl, Bezirksspitzenkandidat der SPÖ, der Stimmenverlust im Bezirk Korneuburg: „Es gibt nichts schönzureden.“ Ein Minus steht vor jeder einzelnen Gemeinde, die SPÖ rutscht auf Platz drei ab. Sehr erschreckend ist für ihn das Ergebnis in der SPÖ-Gemeinde Gerasdorf (- 8 %), wo die FPÖ knapp die zweitstärkste Partei wurde, und in Stockerau (- 7,9 %), wo man auch auf die dritte Stelle zurückfiel. „Mir tut das gesamte Ergebnis weh, das ist kein schöner Tag für die SPÖ im Bezirk Korneuburg.“

„Die Grünen gehören zur Gruppe der Wahlsieger“, strahlt indes Dietmar Pfeiler, Bezirksspitzenkandidat der Grünen. Die Partei erzielte mit einem Zugewinn von plus 2,1 Prozent auch das drittbeste Bezirksergebnis in Niederösterreich.

Die Grünen: Landesweit größter Stimmenzuwachs

Ein Plus von 5,4 Prozent holten sich die Grünen in Großrußbach. Sie sind damit Drittplatzierte, die SPÖ wurde auf Platz vier verdrängt. Und: Das ist der größte Stimmenzuwachs, den die Grünen im Land NÖ verzeichnen. „Dass es uns gelungen ist, in den ländlich geprägten Gebieten wie Großrußbach Zugewinne zu erzielen, freut mich umso mehr. Das war für uns oft ein schwieriges Pflaster“, erläutert Pfeiler. Ein Minus vor dem Grünen-Ergebnis stand lediglich in Hagenbrunn und Niederhollabrunn.

Die NEOS durften sich am Wahlabend über einen Stimmenanteil von 8,6 Prozent und Zugewinne in allen Bezirksgemeinden freuen. Die größten Gewinne fuhren die Pinken in Hagenbrunn (+ 4,7 %) und Enzersfeld (+ 4,2 %) ein; letztgenannte Gemeinde zählt auch zu jenen Kommunen, wo die NEOS die Grünen auf Platz fünf beiseitegeschoben haben. Für NEOS-Bezirksspitzenkandidatin Kathrin Kaindl ist das Ergebnis „ein gutes Zeichen, dass wir im Land und auch im Bezirk weiterwachsen“.

