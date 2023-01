Wahlkampf im Bezirk Korneuburg: Wer wofür steht

Werbung

Mit dem Jahreswechsel nimmt der Wahlkampf für die Landtagswahl am 29. Jänner Fahrt auf. Die NÖN hat die Spitzenkandidaten im Bezirk gefragt, was ihre zentralen Themen sind.

Christian Gepp, ÖVP: Für ihn ist eine zentrale Frage: „Wie können wir unseren Energiebedarf effizient halten und auch genügend Energie erzeugen?“ Christian Gepp will den Ausbau von Photovoltaik- und Geothermie, neue Biomasse-Anlagen sowie die Nutzung neuer Technologien wie bei vorhandenen Windkraftanlagen oder die Nutzung der Strömung der Donau zur Energiegewinnung. Gepp mahnt aber auch: „Wir müssen weiterhin Energie einsparen.“

Christian Gepp (ÖVP) setzt auf Energie und Bildung. Foto: privat

Bei den individuellen Anforderungen an die Mobilität brauche es eine Vielfalt an smarten Lösungen, eine intelligente Abstimmung zwischen öffentlichem und individuellem Verkehr, den Ausbau von P&R- Anlagen und sichere Fuß- und Radwege. Eine neue Idee ist laut Gepp eine Fahrrad-Schnellstraße durch den Bezirk.

„Als Familienvater weiß ich, dass das Wichtigste, was wir unseren Kindern mitgeben können, Sicherheit und Geborgenheit ist“, sagt Gepp. Für ihn sind Gratis-Vormittage im Kindergarten ab dem zweiten Lebensjahr selbstverständlich. Neben dem Gymnasium in Gerasdorf fordert er weitere höhere Bildungseinrichtungen und erinnert: „Wir sind Pilotregion für die tägliche Turnstunde.“

Martin Peterl, SPÖ: Die Kinderbetreuung soll zur Kinderbildung werden, verlangt Martin Peterl.

Martin Peterl (SPÖ) will mehr Arztstellen im Bezirk. Foto: privat

Er will, dass die Betreuung grundsätzlich gratis ist. Beim Wohnbau will er ein „Wachsen in Maßen“ zu leistbaren Preisen. Das Problem im Bezirk: Von Langenzersdorf über Korneuburg bis Stockerau findet sich urbanes Gebiet, aber es gibt auch sehr ländliche Gegenden. Deshalb sollen mit einem Bodenfonds die Flächen für den Wohnbau besser verwaltet werden. Zusätzlich will Peterl mehr Planung bei der Wohnbauförderung.

Zwar sind fast alle Kassenstellen im Bezirk besetzt, Peterl verweist aber auf einen Mangel speziell bei Fachärzten und verlangt weitere Kassenstellen. Bei der Pflege setzt er mit seinen Forderungen darauf, dass pflegende Angehörige bessergestellt werden. Denkbar ist für ihn eine Anstellung bei einer Landesgesundheitsagentur.

Hubert Keyl, FPÖ: Die FPÖ werde weiterhin Anlaufstelle für Bürger im Bezirk sein, die ihre Anliegen im Bereich der Zuwanderung und des Asylmissbrauchs vertreten wissen wollen, sagt Hubert Keyl.

Der Teuerung sagt Hubert Keyl (FPÖ) den Kampf an. Foto: privat

Er erinnert: „Wir konnten bereits in der Vergangenheit dazu beitragen, dass Pro bleme zum Beispiel mit dem Asylheim in Korneuburg sofort angesprochen und gelöst werden.“

Genauso intensiv will er sich im Kampf gegen die Teuerung einsetzen, „auch auf Bezirksebene werden wir dafür sorgen, dass die Zeit des Redens vorbei ist“, sagt er. Die Politik müsse handeln und für spürbare Entlastungen sorgen. Die vorherrschende Politik in Niederösterreich zerstöre den Wohlstand, den Generationen aufgebaut haben, so Keyl.

Dietmar Pfeiler, Die Grünen : „Die Energiewende ist auch in unserem Bezirk möglich“, ist Dietmar Pfeiler überzeugt.

Die Energiewende steht bei Dietmar Pfeiler (Grünen) im Vordergrund. Foto: Christian Dusek

Wind- und Sonnenenergie sowie Biomasse seien ausreichend vorhanden. Nach dem Klimaticket wünscht sich Pfeiler, dass der 15-Minuten-Takt von Korneuburg über Leobendorf und Spillern bis Stockerau verlängert wird, die Bahnverbindungen in Richtung Krems und Tullnerfeld gestärkt und bessere Busverbindungen in die Gemeinden geschaffen werden.

Weiters setzt er sich für eine Aktivierung von Leerstand und leistbaren Wohnbau ein. Wichtig ist ihm der Schutz der wichtigen Erholungs- und Grünräume im Bezirk, darunter die Donauauen, der Bisamberg und der Rohrwald.

Für Hilfsinitiativen wünscht sich Pfeiler „verlässliche finanzielle und organisatorische Unterstützung“.

Kathrin Kaindl, NEOS: „Wir Junge haben in den letzten Jahren schon genug Krisen erleben müssen“, sagt Kathrin Kaindl. Sie will mehr Fokus auf leistbares Leben und das Schaffen von Eigentum, einen Turbo bei der Energiewende und eine Politik, „die jetzt bei sich selbst spart“.

Eine Bodenentsiegelung fordert Kathrin Kaindl (NEOS). Foto: privat

Für den Bezirk sieht sie einige heiße Eisen: „Korneuburg ist keine Insel der Seligen, wenn es um die Klimakrise und die zunehmende Hitze geht. Großbauprojekte und mehr Individualverkehr sind der falsche Ansatz“, sagt Kaindl. Sie verlangt Investitionen in den öffentlichen Verkehr samt neuen Verbindungen. Bauprojekte seien auf ihre Zukunftsfitness zu prüfen. Zudem will sie eine Entsiegelungsoffensive: „Wenn wir Boden verbauen, muss an anderer Stelle Beton weggerissen werden.“

