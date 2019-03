Das Öffi-Angebot in Langenzersdorf ist ausbaufähig, sagen einige – vor allem jene in eher exponierten Lagen. Andere wiederum sehen keinen Handlungsbedarf, hier etwas zu ändern. Das ergab sich aus einer NÖN-Umfrage, bei der abgefragt wurde, wie wichtig den Bürgern eine öffentliche Anbindung an das Erholungsgebiet Seeschlacht ist. Nur knapp 20 Prozent sind stark für eine Ausweitung, 17 Prozent ist es weniger wichtig und gleich 63 Prozent sagen, dass ihnen das vollkommen egal ist.

Kaum Öffis, mit denen man in die Seeschlacht fahren kann

Und was sagen die tatsächlich vom Öffi-Vakuum Betroffenen? „Wir sind auf die Gäste angewiesen, die nicht nur aus Langenzersdorf, sondern auch aus der Bundeshauptstadt zu uns kommen“, klagte etwa die Seeschlachtwirtin Alexandra Scheucher. Es gibt kaum Öffis, mit denen man in das Erholungsgebiet fahren kann. Auch in anderen Teilen der Marktgemeinde gibt es ähnliche Defizite.

Der Arbeitskreis Klimabündnis will das Thema „Ortsbus“ am Köcheln halten. Unter der Leitung von Renate Kolfelner erstellte eine Arbeitsgruppe einen Fragebogen. Dabei will man die jeweiligen Hauptstrecken, wer überhaupt einen Ortsbus benutzen würde und wie weit es von der Wohnung zur nächsten Haltestelle ist, aber auch die Preisvorstellungen eruieren. Wichtig wäre für Kolfelner ein umfangreicher Rücklauf, um besser kalkulieren zu können.

Fest steht jedenfalls, dass gegebenenfalls nicht ein großer Bus, sondern eher ein kleiner Elektro-Bus zum Einsatz kommen soll. Kolfelner: „Der Fragebogen wird in der nächsten Gemeindezeitung abgedruckt, in den Schaukästen aller Fraktionen ausgestellt und bei allen Gemeindeveranstaltungen beworben werden.“