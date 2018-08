Der Vater wurde ermordet, die Familie bedroht – für den jungen Afghanen Bashir blieb nur die Flucht. Er landete in Langenzersdorf, wo er sich bestens integriert und auch beim SV LE ein Leiberl hat.

Letzte Woche wurde über seinen Asylantrag in letzter Instanz entschieden. Harald Helten ist so etwas wie sein Mentor und unterstützt ihn, so weit es in seiner Möglichkeit steht. Nach der Verhandlung zeigt sich Helten eher optimistisch: „Bashir und sein Anwalt wurden aufgefordert, zu einigen Punkten noch eine präzisierte Stellungnahme zu verfassen, vor allen geht es darum, warum Bashir sich nirgendwo in Afghanistan niederlassen kann, ohne Angst vor Verfolgung und mit nachvollziehbarem Risiko, dass er wirklich an Leib und Leben bedroht ist“, so Helten.

Grundsätzlich wären aber die wesentlichsten Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit ausgeräumt worden. Deshalb sieht Bashir es auch jetzt als Verbesserung seiner Chancen auf Asyl an. Der Urteilsspruch gibt es laut der zuständigen Richterin im Herbst.