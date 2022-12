Autofahrer „auf Opfer zugesteuert“

Werbung

„Nicht schuldig“, so die Antwort eines bis dato unbescholtenen Pensionisten zum Vorwurf der schweren Körperverletzung am Landesgericht Korneuburg vor Richterin Astrid Raufer. Es ging um eine Begegnung zwischen dem 62-jährigen Autofahrer und einer 40-jährigen Fahrradfahrerin am 2. Juli dieses Jahres an der Kreuzung Klosterneuburger- und Uferstraße in Langenzersdorf.

„Ich war aufgebracht, ja“, so der 62-Jährige. Grund dafür war, dass ihm die 40-Jährige am Rennrad die Vorfahrt nahm. Also räumte er ein, „dass ich ihr nahegekommen bin“, als sie sich wiederbegegneten, was dazu führte, dass die 40-Jährige zu Sturz kam, aber bis auf kleinere Blessuren unverletzt blieb.

Er bestritt nicht, der Radfahrerin nähergekommen zu sein, aber jeglichen Vorsatz, sie zu verletzen. Sowohl das Opfer als auch ein Zeuge (43) schilderten, dass der Angeklagte „regelrecht auf sein Opfer zugesteuert“ sei. Da er vorsätzliches Verhalten bestritt, aber die 500 Euro Schmerzensgeld anerkannte, kam er mit 2.500 Euro Buße und 200 Euro Pauschalkosten als Diversion davon.

