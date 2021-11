Bahnhof neu: Eröffnung ist für Februar 2022 geplant

Die Bauarbeiten am Bahnhof sind voll im Gange – doch was nützt es, wenn es an materiellen Ressourcen fehlt? Eigentlich wäre die Fertigstellung für Ende des Jahres vorgesehen gewesen, dieser Termin muss aber nach hinten verschoben werden.

Auf NÖN-Nachfrage erklärt ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif: „Mit den ersten Maßnahmen haben wir im Jänner begonnen, die Umbauarbeiten starteten Anfang Februar. Das Ende der Arbeiten am Bahnhof war ursprünglich für Dezember 2021 vorgesehen. Aufgrund von Lieferverzögerungen hinsichtlich der Aufzugsanlagen, mit welchen wir bei Bahnhofsmodernisierungen österreichweit kämpfen, wird eine Gesamtfertigstellung voraussichtlich erst im Februar zu erwarten sein.“

Bis jetzt dürften die Arbeiten keine allzu großen Einschränkungen für die Bahnkunden gebracht haben, lediglich während der Sommermonate musste aufgrund von Gleisbauarbeiten der Bahnhof gesperrt und ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden. Bei einem Bauvorhaben dieser Dimension ist das erfreulich.

Bau-Maßnahmen gegen Lärmentwicklung

So soll die Anlage aussehen: Es kommen ein neuer Personendurchgang zur Unterführung Klosterneuburger Straße, ein 90 Meter langes Bahnsteigdach und Wartekojen aus Glas. Neben Stiegen wird es zwei Lifte geben. Die Abstellflächen für Pkw werden auf 162 aufgestockt, zusätzlich sollen 52 Abstellplätze für Fahrräder zur Verfügung stehen. Im Bereich des Bahnhofs wird der Unterbau der Gleis- und Schienenanlagen komplett erneuert. „Dadurch werden Erschütterungen und die Lärmentwicklung reduziert“, lässt Seif wissen.