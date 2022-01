Bahnhofssanierung stößt auf Gegenwind

Harsche Kritik übten die „Freien Gemeinderäte FÜR Langenzersdorf“ an der Bahnhofssanierung. Hinter dieser Gruppe stehen die ehemaligen ÖVP-Mandatare Peter König, Sigrun Bär, Martin Buresch und Alexander Schwinger, die sich bekanntlich im Herbst von ihrer „Mutterpartei“ losgesagt haben.

Als „Schwarzen Platz“ bezeichnet das Quartett den Bahnhofsvorplatz. „Tausende Quadratmeter wurden asphaltiert“, ätzt König. Anstatt Bäume oder Sträucher zu setzen, sei „auf Teufel komm raus alles zubetoniert“ worden.

Der streitbare Mandatar ergänzt seine Kritik: „Man vergisst auf den Radweg, versiegelt den Boden und baut unzählige Parkplätze auf der Seite des Bahnhofs, der in der Hauptachse zu den Schulen und Kindergärten liegt. Das heißt, man hat ein höheres Verkehrsaufkommen dort, wo sich alle Kinder und Jugendlichen bewegen.“

Prinzipiell sollte das Ziel sein, meinte er weiter, den letzten Kilometer zu öffentlichen Verkehrsmitteln für Fußgänger und Radfahrer „möglichst angenehm zu gestalten“. Für ihn ist die „Betonwüste“ eine „riesengroße Enttäuschung“, und er fragt sich: „Was hat sich hier der Bürgermeister gedacht?“ Gemeint ist ÖVP-Ortschef Andreas Arbesser.

Andreas Arbesser: „König war bei Beschlussfassungen dabei“

Es ist nicht die einzige Breitseite, die das Quartett Richtung ÖVP abschoss. Für Munition sorgten auch angebliche Kostensteigerungen und Baumängel bei der Sanierung des Seniorenwohnheims, fehlende Verbindungswege von der neuen Musikschule in die Volksschule, die Ortsbildgestaltung oder auch leistbare Wohnungen für die Jugend, um nur einige zu erwähnen.

Es bleibt aber die berechtigte Frage: Inwieweit haben die ehemaligen ÖVP-Gemeinderäte die Planungen und Ausführungen noch selbst mitbeschlossen? Und: Erweckt das nicht den Anschein, reinen Oppositions-Populismus zu betreiben? Das sieht König nicht so: „Wir vier haben in Arbeitsgruppen und Sitzungen mehrmals darauf hingewiesen, dass einiges nicht optimal läuft. Es war leider in der letzten Phase der Zusammenarbeit oft der Fall, dass man Sachen besprochen hat und dann ist plötzlich alles anders gekommen.“

Bei einigen Beschlüssen, bei denen man befürchten musste, dass die Opposition dagegen stimmt, wäre laut König vom Fraktionsobmann Abstimmungsdisziplin eingefordert worden. Es wäre der Stillstand bei vielen Projekte gewesen, der zum Austritt des Quartetts geführt hätte. König: „Der Stillstand war unerträglich.“

Arbesser kontert: „Peter König war bei all diesen Beschlussfassungen dabei und natürlich eingebunden. Er war in diesem Planungszeitraum Referent für Familienangelegenheiten bzw. verantwortlich für die Anliegen der Kindergartenkinder, der Volksschulkinder und deren Eltern.“ Außerdem würde der kritisierte Parkplatz in einer Sackgasse enden, ergänzte er, dort sei lediglich eine Zu- und Abfahrt, aber kein Durchzugsverkehr möglich. In diesem Bereich sollte man zudem nur in Schrittgeschwindigkeit fahren.