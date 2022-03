Baumschutzverordnung: Anreiz-System oder Strafen?

Werbung

Für Aufregung sorgten Anfang des Jahres Schlägerungen des Stifts Klosterneuburg im Bereich der Paul-Gusel-Straße und des Marchfeldkanals. Für Grünen-Gemeinderätin Waltraud Stindl handelte es sich um ein Fauxpas, da auch gesunde Bäume betroffen gewesen wären.

Nicht zuletzt, um solchen Schlägerungen in Zukunft Einhalt zu gebieten, sprach sie sich für eine neue Baumschutzverordnung aus. Im ersten Entwurf sah sie vor, dass für jeden gefällten Baum im öffentlichen und privaten Raum verpflichtend ein neuer gepflanzt werden müsse. Andernfalls könnten Strafen bis zu 300 Euro drohen.

Umso erstaunter war Stindl, als letzte Woche die ÖVP mit Vizebürgermeister Josef Waygand und die SPÖ mit Wolfgang Motz bei einer Pressekonferenz ihre eigene Version präsentierten. Sie versicherten, dass sie das wichtige Thema einer breiten Öffentlichkeit erörtern wollen. Einig sind sich alle darin, dass es eine neue Baumschutzverordnung geben muss, bei der Umsetzung spießt es sich aber.

Anreiz ist immer besser als eine Sanktion

Für Motz ist klar: „Ein Anreizsystem ist immer besser als eine Sanktionierung.“ Die SPÖ schlägt einen Zuschuss von 30 Prozent (maximal 50 Euro) für jede Neupflanzung vor. Auch Waygand sieht Strafen für die Fällung auf Eigengrund problematisch. „Das wäre ein Eingriff in den Privatbesitz, der nicht zu akzeptieren ist.“

Stindl verweist auf die Bauordnung: „Diese dient ja auch dazu, dass nicht jeder so bauen kann, wie er will.“ Sie will in der nächsten Gemeinderatssitzung einen Initiativantrag einbringen, der Änderungen zum ursprünglichen Entwurf vorsieht: Bei Neu- und Umbauten soll es Abschlagszahlungen von 300 Euro pro gefälltem Baum geben, bei Altbestand und Neupflanzungen hingegen einen Zuschuss.

Was den öffentlichen Bereich betrifft, besteht eine unverbindliche Richtlinie: Wird ein Baum krank oder morsch, muss er je nach Gegebenheit durch einen oder zwei neue ersetzt werden. Dies soll nun im nächsten Gemeinderat rechtlich abgesichert werden. 1.500 Bäume stehen in Langenzersdorf auf öffentlichem Grund.

Anreiz alleine reicht nicht

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.