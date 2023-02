Baustopp für „Monsterhaus“

Vorsichtiges Aufatmen bei den Anrainern des sogenannten Monsterbaus in der beschaulichen Siedlung nächst der Bisamberger Bahnhaltestelle, die immerhin 40.000 Euro in Anwaltskosten investierten: Wie jetzt bekannt wurde, ist die ausführende Firma SLDB Baupoint GmbH seit 2. Jänner 2023 in Insolvenz.

Die Folge: Es wurde ein Baustopp verhängt. Wie die Anrainer-Interessenssprecherin und Grün- Gemeinderätin Elfriede Kolfelner erklärte, sei das aber noch zu wenig. Sie fordert eine Bausperre, damit die Liegenschaft nicht wieder Ziel von Spekulanten werden kann, und will jetzt einen Initiativantrag dazu im Gemeinderat einzubringen.

Widmung ursprünglich für zwei Wohneinheiten

Laut Widmung handelt es sich hier um ein Haus mit lediglich zwei Wohneinheiten. Tatsächlich sind nach einer Abänderung des Einreichplans in dem Gebäude statt ursprünglich zwölf nun 22 WCs, statt sieben 21 Bäder sowie 26 Zimmer und zwei Ateliers geplant. Dass für die Abänderung lediglich eine Bauanzeige ausreichte, wurmt Kolfelner: „Solch eine Anzeige ist nur bei geringfügigen Änderungen vorgesehen. Eine Geringfügigkeit kann ich bei diesen Ausmaßen nicht erkennen.“

ÖVP-Bürgermeister Andreas Arbesser sieht das anders: „Die Frage hat das Bauamt mit dem Gebietsbauamt in Korneuburg entsprechend abgeklärt. Demnach reicht hier eine Bauanzeige aus.“ Den entsprechenden Schriftverkehr könne er jederzeit vorlegen. Die Konsequenz ergibt sich laut Arbesser von selbst, denn bei einer Bauanzeige ist es auch nicht notwendig, einen Bauführer zu melden.

Bei der Fertigstellungsmeldung am Ende eines Bauvorhabens hat jedoch ein Bauführer die Bestätigung bei der Gemeinde vorzulegen, dass das Vorhaben entsprechend der Bewilligung ausgeführt wurde. Grundsätzlich wurde der Baustopp verfügt, weil die Firma in Konkurs gegangen ist. Sobald jedoch ein neuer und qualifizierter Bauführer gemeldet wird, darf weitergebaut werden. Laut Kolfelner gibt es diesen schon – und es würde auch schon weitergebaut.

Fakt ist: Die von Kolfelner geforderte Bausperre ist Sache des Gemeinderats und dient dazu, die künftige Bebauung zu regeln. Der Gemeindechef sieht dafür kaum eine Chance, diese auch tatsächlich durchzusetzen.

„Im gegenständlichen Fall sind alle Bescheide rechtskräftig. Der Eigentümer hat daher das Recht, das Bauvorhaben entsprechend der Bewilligung auszuführen. Sollte politisch eine Bausperre gewünscht sein, mag dies zwar plausibel klingen, in der Sache helfen wird es jedoch nichts“, gibt Arbesser zu bedenken. Dass der Landes-Verwaltungsgerichtshof (LVwG) den Argumenten der Anrainer nicht folgte, hat für Kolfelner einen Grund: Laut ihrer Wahrnehmung würden die Daten der Pläne nicht mit der Niederschrift des Genehmigungsbescheids übereinstimmen, „Der LVwG hat eventuell aufgrund falscher Unterlagen entschieden“, folgert sie.

Kolfelner fürchtet eine Gettobildung

Sie sieht aber noch ein Schlupfloch und plädiert auf „Gefahr in Verzug“. „Denn“, so begründet sie, „sollten wirklich die Massen dort einziehen, könnte es sein, dass Anrainer wegziehen und ein Getto entstehen würde.“ Die Bauspekulanten, so ihre Befürchtungen, scharren schon in den Startlöchern und würden dann wohl den Rest der Siedlung auch noch kaufen.

