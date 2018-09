Am Dienstag vor einer Woche war es plötzlich finster in Teilen von Bisamberg und Langenzersdorf. Rund zwei Stunden dauerte der Stromausfall. Grund war ein witterungsbedingtes Gebrechen in einer Trafostation in Langenzersdorf. „Dieses führte zu einem Folgefehler und zu einem bis zu zweistündigen Stromausfall“, erklärtle Axandra Melik, Unternehmenssprecherin von „Wiener Netze“.

Bewohner aus dem Versorgungsgebiet haben sich nach dem Vorfall bei der NÖN gemeldet und bemängeln die Netzqualität. Immer wieder sei es in letzter Zeit zu kurzen Unterbrechungen in der Stromversorgung gekommen. Wiener Netze kann das nicht bestätigen: „Weitere Unterbrechungen in den letzten Monaten sind bei uns nicht verzeichnet“, stellt Melik auf NÖN-Anfrage klar.

„Im gesamten Versorgungsgebiet besteht eine Versorgungsqualität von 99,9 Prozent, ein europäischer Bestwert“Alexandra Melik, Unternehmenssprecherin von „Wiener Netze“

Wiener Netze versorgt über zwei Millionen Menschen in Wien, Teilen Niederösterreichs und des Burgenlands. Im Bezirk Korneuburg fließt der Strom von Wiener Netze nach Bisamberg, Enzersfeld, Flandorf, Gerasdorf, Hagenbrunn, Kapellerfeld, Königsbrunn, Langenzersdorf und Seyring. „Im gesamten Versorgungsgebiet besteht eine Versorgungsqualität von 99,9 Prozent, ein europäischer Bestwert“, betont die Unternehmenssprecherin. Das wetterbedingte Gebrechen bedaure man, „jedoch lassen sich Stromausfälle leider nie zu 100 Prozent ausschließen“, meint sie.

Die Infrastruktur sei jedenfalls am Stand der Technik, versichert Melik. „Regelmäßige Ausbau- und Instandhaltungsmaßnahmen werden entsprechend den technischen Regeln und Vorschriften durchgeführt“, versichert sie. Rund 200 Millionen Euro investiert Wiener Netze als Verteilnetzbetreiber jährlich, um die Substanz zu sichern und die ihr zugehörigen elektrischen Netze auszubauen, veranschaulicht Melik den Aufwand des Stromlieferanten.