Blumen Regina: Kritik hält an

Werbung

Wie berichtet, fand die Genehmigungsverhandlung zur Ausweitung der Betriebszeiten des Lagerplatzes der Blumenfirma Regina, An den Mühlen, auf der Bezirkshauptmannschaft statt. Bis 22 Uhr an Wochentagen und bis 20 Uhr an Wochenenden sollen die Zeiten ausgedehnt werden. Argumente für und wider wurden vorgetragen. Letztlich werden die Gutachten über Bewilligung oder Ablehnung des Antrages entscheiden.

Die Grünen waren auf Ersuchen besorgter Bürger dabei. „Wir konnten erfahren, welch ungeheure Belastung mit dem riesigen Ausmaß der Erweiterung hier begehrt wurde“, zeigt sich Gemeinderätin Renate Kolfelner entsetzt.

Eine erhebliche Lärm- und Feinstaubbelastung bedingt durch vermehrte Lkw-Fahrten vorbei an Kinderspielplätzen und durch Wohngebiete wären unakzeptabel. Wie SPÖ-Chef Wolfgang Motz bereits recherchiert hatte, steht die Anlage auf Boden, der laut Flächenwidmung als „Grüngürtel Emissionsschutz“ ausgewiesen ist.

Sollte mir die Genehmigung versagt bleiben, müsste ich bis zu 30 Beschäftigte entlassen.

Gerhard Petrides, Blumen Regina

„Die Lagerstätte steht daher widerrechtlich dort. Wer immer dies so genehmigt hat, kennt entweder das Gesetz oder die eigene Flächenwidmung nicht“, schließen sich jetzt auch die Grünen der Argumentation der SPÖ an. Die Causa wurde auch im Gemeinderat (nach Redaktionsschluss) behandelt.

ÖVP-Vizebürgermeister Josef Waygand erklärte schon, dass die Gemeinde das Ansuchen sogar verhindern wolle. Die Grünen gehen noch einen Schritt weiter und fordern: „Die Anlage muss dort weg! Zum Schutz der Menschen und der Umwelt!“

Es werden aber auch Alternativen angeboten. Grünen-Clubchef René Zehner könnte sich eine Verlegung des Lagerplatzes in das Industriegebiet Süd vorstellen. Gemeinderat Peter König von den „Vier Freien“ gefällt die Überlegung, eine Kooperation beim Standort Korneuburg zu entwickeln. Seitens einiger Bürger wird argumentiert, dass die Firma ihren Hauptsitz in Wien 21 hat und dort ihre Kommunalsteuer entrichtet. Wirtschaftlich wäre es für die Marktgemeinde kein Gewinn, so eine Anrainerin gegenüber der NÖN.

Für Gerhard Petrides von Blumen Regina ist die Ausweitung existenziell. „Ich beschäftige 90 Mitarbeiter. Sollte mir die Genehmigung versagt bleiben, müsste ich bis zu 30 entlassen“, gab er im NÖN-Gespräch zu bedenken.

Dass seine drei Lkws und acht Pritschenwagen, die vor allem in der Früh und am Abend unterwegs sind, um Material zwischenzulagern, jetzt für einen derartigen Aufstand sorgen, kann er nicht begreifen: „Gleich in der Nähe fährt die Bahn und die Autobahn ist daneben. Die Ablehnung wegen ein paar Lkw-Fahrten mehr ist für mich nicht nachvollziehbar.“

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.