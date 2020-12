In den sozialen Medien hagelt es heftige Kritik an der Sperre des Blumenwegs, eines beliebten Gehwegs im Bereich des Betriebsgebiets auf der Höhe von Spar, dm und Bauhaus. Der Grund: Per Tafel und im Namen des ÖVP-Bürgermeisters Andreas Arbesser wurde der Weg zum Schutz von gerade erst gesetzten Jungpflanzen gesperrt. Das Verständnis dafür hielt sich bei der Bevölkerung in Grenzen. Unter anderem hieß es auf Facebook „Ein Kabarettprogramm made in LE“ oder auch „Soll ich mich jetzt gepflanzt fühlen?“

Die Stadtgemeinde reagierte rasch und entfernte die Tafeln binnen weniger Stunden. „Von mir gab es weder eine mündliche noch eine schriftliche Zustimmung für die Sperre“, erklärte Bürgermeister Arbesser, der vermutet, dass der Weg von SPÖ-Chef Wolfgang Motz gesperrt worden war, weil das Grundstück seiner Mutter genau daneben liegt. „Diese würde davon profitieren, weil dann am Ende des Zaunes keine Leute mehr vorbeigehen würden“, mutmaßte er. „Die Errichtung eines Windschutzes samt Sträuchern ist okay, nicht das Absperren eines Weges, der als Durchgang in einem Grüngürtel genutzt wird“, betont er gegenüber der NÖN.

Motz wehrt sich: „Der Blumenweg ist eine Sackgasse und hier wurde nichts verändert.“ Am Ende der Gasse entstand im Laufe der Jahre aber ein kleiner Trampelpfad, sozusagen als Abkürzung zum dm-Parkplatz. Dabei wurden von Unbekannten auch Bäume und Sträucher entfernt und somit der Grüngürtel ausgedünnt. Nur diese hätte Motz nachpflanzen lassen, um den Urzustand wieder herzustellen.

Zum einen sei der Zugang zum dm hier nicht gestattet, zum anderen weiß Motz auch von Beschwerden seitens der Bevölkerung über freilaufende Hunde und Hundekotverschmutzungen. Die Neupflanzungen wären nach einer Absprache mit Straßenreferent Franz Graßl und dem Grundeigentümer im Sinne einer pragmatischen Lösung erfolgt.

Nach der Fertigstellung der Pflanzungen hätte Motz den Bürgermeister davon informiert. „Dabei hat er keine negative Meinung geäußert“, verwehrt sich Motz dagegen, eigenständig agiert zu haben. Unfassbar ist für ihn deshalb, dass Arbesser die Jungpflanzen eine Woche später wieder entfernen ließ.