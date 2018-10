Im Zuge der Umbauarbeiten am Friedhofsvorplatz wird nun auch eine Strom-Tankstelle für Elektrofahrzeuge errichtet. „Das Thema Elektromobilität wird in Zukunft noch bedeutender für uns, und genau aus diesem Grund möchte ich Langenzersdorf schon früh mit der notwendigen Infrastruktur ausrüsten“, berichtet der für Straßen zuständige geschäftsführende Gemeinderat Franz Grassl (ÖVP).

Die Sanierung des Friedhofsvorplatzes war schon lange ein Thema und in der Vergangenheit hat er, wie er sagt, viele Änderungen erlebt. Zur Kostenminimierung will man hier alle baulichen Maßnahmen kombinieren, um mit nur einer Baustelle gleichzeitig mehrere Projekte abzuschließen.

Die neue E-Tankstelle wird übrigens der erste Schritt für ein Netz an Ladestationen in ganz Langenzersdorf sein. „So wird die Nutzung eines Elektroautos für alle attraktiver werden. Denn erst durch ein flächendenkendes Netz an Auflademöglichkeiten kann das volle Potenzial der Elektromobilität auch wirklich ausgenutzt werden“, ist sich Grassl sicher.