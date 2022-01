Ein Kahlschlag erhitzt die Gemüter

Große Aufregung herrscht derzeit in den sozialen Medien. In einer überraschenden Aktion wurde vom Stift Klosterneuburg ein kleiner Windschutzgürtel im Bereich der Paul-Gusel-Straße und des Marchfeldkanals gerodet. Grünen-Gemeinderätin Waltraud Stindl spricht von „aufgebrachten Spaziergängern“ und von „Vögeln, die dort völlig verstört herumfliegen“. Sie ist empört: „Schade um diese großen Bäume, von denen viele wirklich gesund waren.“ Anrufe beim Stift hätten außer beleidigenden Äußerungen gegen ihre Person nichts ergeben, sagt sie.

Fakt ist: Die Gemeinde hatte im Sommer das Stift um Begutachtung der Bäume gebeten, da ein großer Ast abgebrochen war, der infolge von den Gemeindearbeitern entfernt wurde. Stindl: „Wir wurden aber nicht informiert. Der Kahlschlag erfolgte ohne vorherige Absprache mit der Gemeinde, obwohl es ein Versprechen für eine Vorabinformation gegeben hat.“ Trotz Anfragen hätte es laut Stindl keine Reaktionen seitens des Stiftes gegeben.

Auf NÖN-Nachfrage schilderte der Pressesprecher des Stifts Klosterneuburg, Walter Hanzmann, die Situation so: „Besorgte Spaziergänger haben sich beim Bürgerservice der Marktgemeinde Langenzersdorf über die Bäume erkundigt, da sie aufgrund eines abgebrochenen morschen Astes die Befürchtung hatten, dass die bei der Stromleitung stehenden Bäume umstürzen und diese beschädigen könnten, sprich dass Gefahr im Verzug wäre.“ Ein diesbezügliches Gutachten hätte das auch bestätigt.

„Aufgrund der dringlichen Aufforderung der Marktgemeinde wurden aus Sicherheits- und Haftungsgründen die Bäume im Bereich der Stromleitung entfernt. Selbstverständlich wird an dieser Stelle wieder aufgeforstet“, verspricht Hanzmann. Für eine scheinbar nicht erfolgte Rücksprache innerhalb der Marktgemeinde sehe sich das Stift aber nicht verantwortlich.

Baumschutzverordnung soll kommen

Für Stindl ist die Situation jedenfalls nicht tragbar. Deshalb will sie eine Baumschutzverordnung, ähnlich jener in Wien, durchsetzen, nicht zuletzt, um solche Szenarien in Zukunft zu vermeiden. „Nach ersten Parteiengesprächen bin ich jedenfalls zuversichtlich“, betonte sie gegenüber der NÖN. Demnach soll für jeden gefällten Baum ein neuer gepflanzt werden müssen, auch im privaten Bereich. „Wo das nicht möglich ist, könnte dies auch durch die Übernahme einer Baumpatenschaft im öffentlichen Bereich erfolgen“, schlägt sie vor.

Den zu erwartenden Vorwurf, hier in höchst private Bereiche einzudringen, kontert sie schon im Vorfeld mit der Bauordnung, die ja auch verhindere, dass jeder so bauen kann, wie er will.