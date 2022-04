Eltern kämpfen für Corona-Maßnahmen

Werbung

Diesen Montag endete die verpflichtende Maskenpflicht an den Schulen. Wenig Verständnis für diese Maßnahme hat die Langenzersdorferin Susanne Dormayer. Die Mutter von zwei Töchtern, Ernährungswissenschafterin, Kräuterpädagogin, Stillberaterin und Montessori-Pädagogin initiierte gemeinsam mit drei weiteren Müttern eine Petition an die Bundesregierung, in der sie „Sichere Bildungseinrichtungen – TROTZ Corona“ fordert.

Diese seien nur durch regelmäßige Tests, Maskenpflicht ab dem ersten positiven Fall, Bildungs- statt Präsenzpflicht, angemessene Quarantäneregeln und leicht zugängliche Impf- und Booster-Möglichkeiten möglich, so die Überzeugung der Initiatoren. „Es wäre aber auch eine rechtzeitige Vorbereitung auf den Herbst“, blickt Dormayer voraus.

Gerüchte über Lockerungen waren ein Schock

Bis Montag haben bereits 643 Personen die Petition unterzeichnet. Dabei war Dormayer zu Beginn selbst skeptisch: „Ich persönlich kannte nicht mehr als zehn Menschen, die diese ‚verrückte‘ Petition unterzeichnen würden.“ Als die ersten Gerüchte über die Lockerungen der Corona-Maßnahmen die Runde machten, war sie schockiert. „Da stand fest, dass wir etwas machen müssen!“

Aus dem ersten Plan, einen Brief an die Regierung zu schreiben, habe sich eine Petition entwickelt. Nach zwei Tagen war die 100er-Marke geknackt. Ihr Ziel? „Ich erwarte mir genügend Stimmen, damit wir gehört werden und die Herrschaften an ihre Versprechen der ‚sicheren Schulen’, aber auch Kindergärten erinnert werden“, sagt die Langenzersdorferin; spätestens bei einer möglichen Sammelklage. Ihre erste Bilanz: „Ich habe viel gelernt und kann viel mitnehmen. Ich bin nicht alleine, wir sind viele. Meine Ideen haben Sinn.“

Sie ist überzeugt, dass auch weiterhin die Stärkeren die Schwächeren schützen müssen und „dass man auch, wenn man nicht mehr mag, manchmal doch weitermachen muss und dass das Virus gefährliche Verläufe und monatelange Nachwirkungen auch bei Kindern hervorrufen kann“.

Dormayer erinnert, dass es sich bei den Forderungen um „wissenschaftlich erwiesene wirksame Maßnahmen“ handle. „Der Gesundheitsminister meinte ja, dass er die Verantwortung trägt, also könnten ihn die Eltern zur Rechenschaft ziehen“, folgert sie mit dem Nachsatz, „das hilft aber den Kindern nichts mehr, die unter Spätfolgen leiden.“

Die Petition: www.change.org/p/sichere-bildungseinrichtungen-trotz-corona

