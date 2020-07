Entdeckte Frauenleiche: Fremdverschulden ausgeschlossen .

In Bezug auf die am Donnerstag in einem parkenden Auto in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) gefundene Frauenleiche hat die Polizei am Freitag Fremdverschulden ausgeschlossen. Dies habe die Obduktion ergeben.