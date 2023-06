Kellergasse wurde zur Partymeile

Die ganze Marktgemeinde schien letzten Samstag auf den Füßen gewesen zu sein. In der Kellergasse drängten sich die Menschen durch die Genuss- und Essmeile, immer beschallt von Musikdarbietungen jeglicher Art. Richtig: Man feierte das Kellergassenfest - und das nach einem kurzen Schauer bei angenehmen Temperaturen, bei denen es sich leicht gesellig sein ließ, vor allem wenn man den Produkten der heimischen Winzer in reichlichem Ausmaß fröhnte. Es war ein Fest für alle. Eltern mit Kinderwägen, junge Mädchen und Burschen, ebenso wie die reifere Generation hatten ihre Freude, flanierten durch die Gasse oder saßen gemeinsam an den vielen Tischen, die zur Einkehr einluden.

Ein Stamperl geht immer: Das wissen auch die Kunden von Edelbrandmeister Wolfgang Bartal (li.), wie hier Ernst Metzl und Christian Janoschek. Foto: Preineder

Apropos Musik: Die kam live, etwa von den „Weana Bleamerln“, der Musikkapelle und anderen Formationen aber auch aus der Dose. Je nach Geschmack war da für jeden etwas dabei. Auch an die Kleinen hatte man gedacht, die vor allem an der Luftburg und der Schminkstation ihre Freude hatten.

Aber es war auch der Tag der Vereine - und hier gibt es in der Hanakgmeinde schier unglaublich viele. Angefangen von den Imkern, der Musikkapelle bis hin zu den Blasrohrsportlern oder dem Verein „Langenzersdorfer helfen Langenzersdorfern“ konnten sie sich präsentieren und für sich werben.

Lustig sein, beisammen sein: Das zelebrierten auch Uschi und Hans Obermayer sowie Ingrid Buland ausgiebigst. Foto: Preineder

Das Partyvolk feierte noch bis spät in die Nacht - und das trotz des gleichzeitigen EM-Qualifikationsspiels gegen Belgien. (1:1) Ein größeres Kompliment kann man dem Veranstalter, dem Weinbauverein Langenzersdorf eigentlich gar nicht machen.