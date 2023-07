Musikkapelle zelebrierte ihr 25-jähriges Bestandsjubiläum

Seit einem Vierteljahrhundert sorgt die Musikkapelle Langenzersdorf für den zünftigen Sound in der Hanakgemeinde. Sei es beim Frühschoppen, einem Konzert oder auch zu festlichen Anlässen - auf die Mannschaft rund um Obmann Lukas Raab und Robert Ringwald kann man sich immer verlassen.

Das Musiklehrertrio Evelyn Cantonati, Vera Rausch und Hardy Auer stellte die verschiedensten Instrumente vor. Foto: Bartal

Jetzt feierte man das 25-jährige Bestandsjubiläum mit einem Programm für Jung und Alt. Besonders beliebt war bei den Jüngsten das Ausprobieren der verschiedenen Instrumente anlässlich des Ferienspiels und vor allem der Auftritt von Zauberclown Poppo, der wieder die Herzen der Kinder eroberte. Bei Gluthitze spielte dann die Musikkapelle selbst groß auf und überließ nachher die Bühne der Tanzband Focus.

Der Liebling der Kinder: Zauberclown Poppo. Foto: Bartal

Das war aber nur der erste Teil der „Geburtstagsfeier“. Denn am 11. November wird es ein Jubiläumskonzert im Festsaal geben. Bis es so weit ist, stehen noch einige Auftritte auf dem Programm. Sozusagen, um nicht aus der Übung zu kommen, lädt man am 23. Juli zu einem Frühschoppen beim Heurigen Laimer.

Das große Geschenk wird es voraussichtlich Ende des Jahres (vielleicht sogar zu Weihnachten) geben. Wie bereits berichtet leistet sich die Hanakgemeinde eine neue Musikschule, die sich derzeit gerade im Bau befindet. Und hier werden der Musikkapelle dann auch Räumlichkeiten für die Proben zur Verfügung gestellt.