Flächendeckender Glasfaserausbau: Baustart für schnelles Internet

Was sich viele wünschen, wird in der Hanakgemeinde Realität: Ein flächendeckendes Glasfasernetz. Schon im Juni 2022 beschloss die Gemeinde eine diesbezügliche Absichtserklärung, um allen Haushalten und Betrieben einen schnellen und leistungsstarken Zugang in die digitale Welt zu ermöglichen.

Die ist vor allem in Lockdown-Zeiten, fürs Homeoffice oder auch als Turbo für die heimische Wirtschaft ein nicht unbedeutender Schritt. „Speed Connect Austria“ wurde mit dem Projekt betraut. Für die Firma ist das ein sogenanntes Leuchtturmprojekt, da es eine ganze Gemeinde versorgt.

Mit einem Preis von 279 Euro sind alle Kosten für den Anschluss abgedeckt. „Es entstehen keine Zusatzkosten“, verspricht das Unternehmen und man braucht sich auch sonst um nichts zu kümmern. Die Aktion ist allerdings bis zum 30. Juni befristet.

„Speed Connect Austria“-Mitarbeiter gehen von Haus zu Haus

Die Entscheidung, welchen Internetanbieter man bevorzugt, ist frei. Alle Verträge werden automatisch an das neue Modell von „Speed Connect Austria“ angepasst. Mittlerweile wurde bereits eine Informationskampagne gestartet. Mitarbeiter des Unternehmens gehen von Haus zu Haus und informieren über den Baufortschritt und die Anschlussmöglichkeiten. Sie sind mit „Speed Connect Austria“-Jacken und Visitenkarten identifizierbar.

Sollte sich im Zuge der Begehung der Grundstücke zeigen, dass die auf der Homepage des Unternehmens (www.speed-connect.at) angeführten Leistungen zur Herstellung eines Glasfaseranschlusses nicht ausreichen, wird über die erforderlichen Mehrkosten informiert. Sollte man damit nicht einverstanden sein, gilt das als Vertragsrücktritt und das bereits bezahlte Herstellungsentgelt wird retourniert.

Noch im Februar wurde mit den Arbeiten für den Ausbau des Glasfasernetzes begonnen.

