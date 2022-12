Gasthaus Seeschlacht: Sanierung muss saniert werden

Werbung

Dass die Sanierung des Gasthauses Seeschlacht unabdingbar ist, ist allen Gemeinderäten klar. Nur die „Vier freien Gemeinderäte“ (ehemals ÖVP) üben Kritik, denn über die Art der Realisierung herrscht Meinungsverschiedenheit. Zur Erinnerung: Letztendlich endete aufgrund von schlampigen Arbeiten eines Bauunternehmers die Sanierung in einem finanziellen Fiasko. Jetzt steht eine Darlehensaufnahme von 1,3 Mio. Euro für die Sanierung der Sanierung an, die vom Land NÖ noch genehmigt werden muss.

„Die Kosten explodieren und der Marktwert des Objekts steht in keiner Relation zu den Kosten. Das Projekt amortisiert sich frühestens in 150 Jahren – so kann man nicht wirtschaften. Es fehlt dann das Geld für andere wichtige Themen“, ärgert sich Peter König von den „Freien Mandataren“.

NEOS kritisieren die teuren Verzögerungen

Anders die NEOS, die sich vehement für eine neuerliche Sanierung eingesetzt hatten, die auch vom Gemeinderat beschlossen wurde, aber eben viel zu spät. „Die Fehler der Vergangenheit kommen uns nun teuer zu stehen. Wir haben mit Anträgen und in mehreren Gesprächen darauf gedrängt, die Baumängel zeitnah zu beseitigen. Doch die ÖVP war mehr damit beschäftigt, sich an der Pächterin abzuarbeiten, als die notwendigen Schritte zu setzen“, polterte NEOS-Gemeinderat Michael Artner.

Ohne diese Verzögerungen hätte man sich mehrere hunderttausend Euro sparen können, ist er sich sicher und schreibt ÖVP-Finanzreferent und Vizebürgermeister Josef Waygand ins Stammbuch: „So geht man nicht mit Steuergeld um.“

Dass das Projekt Gasthaus Seeschlacht schon von Beginn an nicht glücklich verlaufen ist, weiß Waygand selbst: „Nicht nur, dass die handelnden Personen miteinander nicht so harmonierten, wir hatten auch zahlreiche Zwischenrufe aus der Politik von selbst ernannten Experten, vor allem von Artner, der sich massiv für die Pächterin und gegen die Gemeinde eingesetzt hat.“ Dazu wäre noch ein Generalunternehmer gekommen, der offensichtlich überfordert war, insolvent wurde und zahlreiche Baumängel hinterließ. Er wurde übrigens von der Pächterin selbst vorgeschlagen und hatte die Ausschreibung gewonnen.

Die Folge ist nun die „Sanierung der Sanierung“. „Wenn hier behauptet wird, wir hätten uns an der Pächterin abgearbeitet, so ist das schlicht unwahr. Es gab einige Vorfälle vonseiten der Pächterin, die wir meines Erachtens zur eventuellen Kündigung des Pachtvertrags nutzen hätten können – haben wir aber nicht“, erinnerte Waygand.

