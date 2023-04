Gasthaus Seeschlacht: „Steuergeld wird versenkt“

Die Sanierungsarbeiten des Gasthauses Seeschlacht erhitzen nach wie vor die Gemüter. Immerhin musste und muss die Gemeinde dafür tief in den Säckel greifen. „Es ist skandalös, wie bei der Seeschlacht mehr als 2,4 Millionen Euro an Steuergeldern für ein kleines Gasthaus versenkt werden“, ärgert sich Siegrun Bär von den „Freien Mandataren“. Und Parteikollege Peter König folgert: „Dieses Geld fehlt dann bei anderen Zukunftsinvestitionen wie Kinderbetreuung und Bildung. Wohin verschwinden diese großen Summen Geld?“

Tatsache ist: In einer gemeinsamen Ausschusssitzung aller Fraktionen am 2. März wurde vom zuständigen Baukoordinator der aktuelle Stand der Bauarbeiten mitgeteilt. Demnach müssen aufgrund älterer Gebrechen bzw. dilettantisch erfolgter Arbeiten, die bis in das Jahr 1995 zurückreichen, zusätzliche Sanierungsarbeiten erfolgen. Die dafür veranschlagten Mehrkosten betragen jetzt rund 300.000 Euro.

„Die kolportierte Gesamtsumme von 2,5 Millionen Euro enthält aber auch die Kosten für die erste Sanierung, und die ist gelinde gesagt äußerst unglücklich verlaufen“, rechnet ÖVP-Finanzreferent Josef Waygand vor. Schuld daran war nämlich auch die Insolvenz des Generalunternehmers, die jede Schadenersatzklage sinnlos machte. Waygand: „Grundsätzlich wird dieses Projekt von allen unterstützt, auch wenn immer wieder mängelbedingte Mehrkosten auftauchen. Daran ist die Gemeinde sicherlich nicht schuld. Ich hoffe, dass die Sache mit 1. Mai nun endlich erledigt sein wird.“

Der Zusatzinvestition stimmten geschlossen ÖVP, SPÖ, NEOS, FPÖ sowie zwei Mandatare der Grünen zu. Die restlichen Mandatare der „Freien“ und Grünen enthielten sich oder stimmten dagegen.

