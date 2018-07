Bereits Anfang der Woche war ein Marder in die Poststelle Langenzersdorf eingedrungen. Dort hatte sich das Tier eingenistet und durch seine nächtlichen Aktivitäten immer wieder den Alarm ausgelöst. Schließlich wurde am Freitagvormittag ÖVP-Bürgermeister Andreas Arbesser informiert. Dieser übergab die Angelegenheit an Jugendgemeinderat Michael Ruzicka.

Dieser fand sich wenig später mit seiner Chesapeake-Bay-Retriever-Hündin in der Poststelle ein. Die dreijährige Spürnase konnte den Marder, der sich hinter einem Kasten versteckt hatte, rasch erschnüffeln. Die Vierbeinerin und der Gemeinderat machten das Tier schließlich so nervös, dass es in Windeseile zur Tür hinaus rannte und schnell hinter der nächsten Ecke verschwand.

„Als Gemeinderat hat man eine gewisse Verpflichtung dem Ort und der Bevölkerung gegenüber. Und diese Aufgabe endet für mich nicht, nur weil wir gerade keine Sitzung haben.“ betont Ruzicka nach seiner Aktion.