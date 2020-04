An die 1.000 Unterschriften sammelte die „Lärmschutzinitiative Langenzersdorf“ von Bürgern, um das Leben entlang der A22 (Donauuferautobahn) wieder erträglich zu machen. Umso erfreuter zeigte man sich über die vom Gemeinderat beschlossene Resolution für eine 80-km/h-Beschränkung. Die NÖN bat den Sprecher der Initiative, Sprecher Paul Dietachmair-Fried, zum Interview.

NÖN: Wie schaut die Bilanz der „Lärmschutzinitiative“ aus?

Dietachmair-Fried: Wir konnten bereits einige Erfolge erzielen. So wurde im Gemeindegebiet eine Luftgütemessstation des Landes Niederösterreich für zwei Jahre aufgestellt und es konnte mit einem Gutachten eines beeideten Sachverständigen nachgewiesen werden, dass die derzeit bestehende Lärmschutzwand schon bei der Errichtung fehlerhaft montiert wurde und sich in einem renovierungsbedürftigen Zustand befindet. Derzeit prüft die Asfinag die vorhandenen Optionen zur Sanierung und einen Ausbau der Lärmschutzwand.

Wäre eine Genehmigung heute in dieser Form denkbar?

Sicher nicht. Man sieht an der S1, wie man solche Projekte auch umweltverträglich gestalten kann.

Wie lange gibt es die Initiative und wie viele Mitglieder hat sie?

Uns gibt es seit 2018 und wir haben keine Mitglieder, sondern Unterstützer. Wir sind drei Initiatoren und haben circa 1.000 Unterstützer aus einer Unterschriftensammlung.

Wer steht hinter der Initiative?

Siegfried Kruder, Robert Walcher und ich.

Gibt es einen guten Draht, sprich Gesprächsbasis, zu den Gemeindeverantwortlichen?

Die Gesprächsbasis ist zu allen Parteien sehr gut. Alle stehen geschlossen hinter uns, weil wir uns als unabhängige Plattform positioniert haben. Wir haben auch eine sehr gute Gesprächsbasis mit Bürgermeister Andreas Arbesser.

Gibt es auch noch andere Ziele, die die Initiative verfolgt?

Wir wollen eine 80er-Beschränkung auf dem gesamten Gemeindegebiet erreichen, da wir im Beschleunigungsstreifen nach der 80er-Beschränkung in Wien liegen. Wir haben, wie gesagt, das Gutachten, dass die Lärmschutzwand schon bei Errichtung so nicht abgenommen hätte werden dürfen. Es wurde der Gemeinde außerdem bei Errichtung eine verkehrsabhängige Geschwindigkeitsregelung versprochen. Die Corona-Krise hat auch positive Aspekte: Man kann sich gar nicht vorstellen, wie ruhig es seit den Ausgangsbeschränkungen in Langenzersdorf geworden ist. Im Garten kann man sich jetzt unterhalten, ohne schreien zu müssen.