Wiener Parkpickerl: Kurzparkzone gegen verparkte Straßen?

Seit der Einführung des Wiener Parkpickerls gehen die Wogen an der Stadtgrenze hoch. In Gerasdorf und Langenzersdorf beklagen Anrainer, dass die Gemeindestraßen von einem Tag auf den anderen von auswärtigen Pendlern als Parkplatz benutzt würden. Die Vermutung: Einige Wiener, die nahe an der Grenze zu Niederösterreich wohnen, wollen sich die zehn Euro monatlich für das Parkpickerl sparen und stellen ihr Auto kostenlos im Nachbarbundesland ab.

Der Erfindergeist ist dabei nicht enden wollend. Manche holen sogar ihre Roller aus dem Kofferraum, um dann nach Wien zu „pendeln“, einige lassen sich per Sammeltaxi in die Bundeshauptstadt bringen. Langenzersdorfer beklagen, dass sie kaum mehr Abstellplätze finden. Am Bahnhof sei eine verstärkte Frequenz an parkenden Autos zu verzeichnen, Kellergasse, Straße der Menschenrechte, die Dirnelwiese und die Setzfeldgasse seien zugeparkt.

„Parken vor dem Haus? Diese Zeiten sind vorbei“

Hans Batik wohnt in der Wiener Straße. Seine Wahrnehmungen sind eindeutig: „Vor allem im Bereich der Wiener Straße und auch der Strebersdorfer Straße sind die Straßen zugeparkt, nicht nur mit Autos mit Wiener Kennzeichen, sondern auch mit solchen aus der ganzen Region.“ Er selbst habe einen Tiefgaragenparkplatz, „ich weiß aber von Freunden, dass die Zeiten, wo man vor dem eigenen Haus parken konnte, jetzt vorbei sind“.

Ganz ähnlich stellt sich die Situation in der Stadt Gerasdorf dar. Besonders betroffen sind laut Stadtgemeinde die Stammersdorfer Straße, die Bahnstraße sowie die Gerasdorfer Straße. Die Nebengassen sind weniger verparkt als erwartet, doch in den sozialen Netzwerken berichten Anwohner von verstellten Gehsteigen und Wiener Dauerparkern. Sonja Nemec, die regelmäßig den Zug um 5.54 Uhr vom Gerasdorfer Bahnhof nimmt, war überrascht über die vielen parkenden Autos. Bisher sei der Parkplatz um diese Uhrzeit meist leer gewesen, erzählt sie.

Die betroffenen Gemeinden kündigen nach einer Beobachtungsphase Maßnahmen an. Seitens des Büros von Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko verweist man auf die neue P&R-Anlage beim Bahnhof Langenzersdorf, die gerade in Fertigstellung ist. Hier werden noch kleine bauliche Veränderungen vorgenommen, dennoch ist sie schon in Betrieb. Im Endausbau stehen 87 zusätzliche Stellplätze, also insgesamt 150, zur Verfügung.

Der Langenzersdorfer ÖVP- Bürgermeister Andreas Arbesser kündigt an, Maßnahmen im Sinne der Bevölkerung treffen zu wollen: „Zu diesem Zweck habe ich einen Termin mit dem Bezirkspolizeikommando, der Bezirkshauptmannschaft sowie der Polizei organisiert, um die zu erarbeitenden Vorschriften im Interesse der Bevölkerung zu beschließen. Auch die Fraktionsobleute habe ich dazu eingeladen, da dieses Thema überparteilich zu regeln ist.“ Ziel sei, dem „Erfindergeist“ einzelner Verkehrsteilnehmer einen Riegel vorzuschieben. Für ihn überraschend: Es sind vor allem Pkw mit Wiener Kennzeichen, welche die Straßen verparken.

Geplante Kurzparkzonen stoßen auch auf Kritik

Trotz des erhöhten Verkehrsaufkommens will Gerasdorf sich die Situation einen Monat lang anschauen und dann Maßnahmen gegen „Parkpickerlflüchtlinge“ treffen. Man wolle eingrenzen, in welchen Gebieten Handlungsbedarf besteht, sagt SPÖ-Bürgermeister Alexander Vojta.

Er kündigte die Einführung von Kurzparkzonen an Wochentagen von 8 bis 22 Uhr an. In den eingegrenzten Gebieten soll man zwei Stunden gratis stehen können, unbegrenztes Parken ist nur Menschen mit Sondergenehmigung gestattet. Wer diese erwerben will, muss seinen Hauptwohnsitz in Gerasdorf haben, bei der Gemeinde angestellt sein oder in einem der ortsansässigen Betriebe arbeiten, außerdem wird eine Abgabe von 24,10 Euro für zwei Jahre fällig. Dabei handelt es sich laut Vojta um eine Bundes- und Gemeindeabgabe, die von der Gemeinde verlangt werden muss.

Bei einigen Bewohnern sorgt die Idee der Kurzparkzone für Verärgerung. So fragt sich eine Betroffene, „ob Gäste jetzt nur mehr für zwei Stunden kommen können“. Alternativ müssten sich die Besucher nach Ablauf der Zeit umparken. Vojta sieht dabei jedoch kein Problem: „Jeder hat die Verpflichtung, zwei Parkplätze auf seinem Grundstück zu haben. Wer zusätzliche Parkplätze will, muss die Sondergenehmigung beantragen. Wenn Gäste auf Besuch kommen, können die Gerasdorfer ja dem Besuch die hauseigenen Plätze überlassen und sich mit ihrer Sondergenehmigung raus stellen.“ Dass ganz Gerasdorf zu einer Kurzparkzone wird, schließt der Stadtchef aus.

Das Land NÖ hat zu dem Thema eine Info-Kampagne gestartet ( www.wienpendeln.at ).

