Wiener Parkpickerl lässt Wogen in Umland-Gemeinden hochgehen

Am Tag eins nach der Einführung des flächendeckenden Wiener Parkpickerls gingen die Wogen in Gerasdorf und Langenzersdorf hoch. Die Straßenzüge in unmittelbarer Nähe der Wiener Stadtgrenze waren zugeparkt.

Sogar an Haustüren soll schon geläutet worden sein

"Die Parkpickerl-Flüchtlinge stehen in der Oberlisse auf der Stammersdorfer Straße bis zum Auerbachweg", berichtet ein Anrainer in den sozialen Medien. "In der Oberlisse haben sich Wiener eingeparkt mit der Frage, ob sie eh hier parken dürfen", schildert ein anderer.

Sogar an der Haustüre sollen Parkpickerlflüchtlinge geläutet haben, um zu erfragen, wo man ohne Probleme parken kann.

Ganz ähnlich die Situation in Langenzersdorf, wo vor allem das Industriegebiet und die Wiener Straße in der Nähe der Stadtgrenze sowie die Zufahrt zur Seeschlacht zugeparkt waren. Auch am Bahnhof sei eine verstärkte Frequenz an parkenden Autos zu verzeichnen, berichten Langenzersdorfer.

Kritik an Politikern als roter Faden bei Postings

Der Vorwurf an die Politiker, man hätte zu spät auf die Einführung der (fast) flächendeckenden Kurzparkzone in Wien reagiert, zieht sich wie ein roter Faden durch die Facebook-Posting.

"Unser fertiges Kurzparkzonen-Konzept wird mit den Erfahrungen der kommenden zwei Wochen feinjustiert", wehrt sich der Gerasdorfer SPÖ-Bürgermeister Alexander Vojta gegen die Vorwürfe, "Mitte April gehen wir dann live."

Auch in Langenzersdorf hätte man bereits verschiedene Szenarien und Auswirkungen erörtert und entsprechende Lösungen bzw. Maßnahmen vordiskutiert", heißt es von der ÖVP Langenzersdorf.

Bürgermeister Andreas Arbesser werde in Kooperation mit Verkehrsexperten einen Maßnahmenkatalog erarbeiten. "Diesen werden wir gemeinsam mit allen Fraktionen diskutieren und im Interesse unserer Bevölkerung umsetzen", verspricht der ÖVP-Ortschef.

