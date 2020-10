Der Schwan wurde in der VetMed an beiden Flügeln operiert, die Kosten haben sich dadurch auf mittlerweile 800 Euro erhöht – ein großer Brocken für den ehrenamtlich tätigen Verein, der jetzt um Spenden für das Tier ersucht.

Der Schwan verdankt seine Rettung vor allem Jeanine Strasser, die ins Wasser gesprungen war, um das Tier zu sichern, und der Korneuburger Tierarzthelferin Vanesse Hadek, die die Erstversorgung vornahm. Beide arbeiten ehrenamtlich für den TSV.

Der Schwan muss noch für ein paar Tage in der Klinik bleiben, ehe er in ein Gehege vom TSV übersiedeln darf. Dort wird er zehn bis 14 Tage zur Nachversorgung bleiben, dann entscheidet sich, ob er zurück in die Seeschlacht kann. „Wenn er zurück zu seiner Familie darf, ist das jeden Cent wert“, freut sich Strasser über jede Spende.