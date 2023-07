Musikkapelle feiert ihren 25. Geburtstag mit einem tollen Programm

Am 15. Juli wird die Musikkapelle Langenzersdorf anlässlich ihres 25-jährigen Bestandsjubiläums am Enzo-Platz groß aufspielen. Es wird ein Volksansturm erwartet, da an diesem besonderen Tag neben großartiger Musik weitere Vergnügungen geplant sind.

Bereits um 15 Uhr wird im Rahmen des Ferienspiels gemeinsam musiziert und Instrumente werden vorgestellt. Um 17 Uhr tritt Zauberclown Poppo auf. Um 18 Uhr gibt es einen Dämmerschoppen mit der Musikkapelle und um 20 Uhr kann man sich auf Tanz und Unterhaltung mit der Tanzband „Focus“ freuen. Die Musikkapelle und der mitorganisierende Verein „Langenzersdorfer helfen Langenzersdorfern“ wünschen beste Unterhaltung und versprechen, dass für Speis und Trank gesorgt ist.

Für die Drei- bis Zehnjährigen wird Zauberclown Poppo um 17 Uhr wieder tief in seine Trickkiste reichen. Foto: privat

Ein Blick in die Vergangenheit: Im Gründungsjahr 1998 hatte die Kapelle etwa 15 Mitglieder und probte in einem kleinen Sitzungssaal im Gemeindeamt. Obwohl der Fortbestand der Musikkapelle unsicher war, gelang es im Laufe der Jahre, immer mehr interessierte Personen für die Blasmusik zu begeistern und neue Mitglieder zu gewinnen. Derzeit besteht die Musikkapelle Langenzersdorf aus 54 aktiven Musikern, wobei das jüngste Mitglied 14 und das älteste 81 Jahre alt ist.

Das Projekt „Musikkapelle Langenzersdorf“ wurde dank der Initiative von Othmar Raab ins Leben gerufen und etablierte sich 1998 als Verein. Zum Obmann wurde Otto Susan gewählt, der den Verein auf eine solide Basis stellte. Die musikalische Leitung übernahm Kapellmeister Robert Ringwald, der auch Leiter der Musikschule der Marktgemeinde Langenzersdorf ist.

Tag der Blasmusik, die erste CD und Hau drauf GmbH

Von 2005 bis 2009 leitete Gerhard Trittner den Verein und baute die Präsenz der Musikkapelle in der Gemeinde weiter aus. Im April 2009 übernahm Josef Stummer die Geschicke des Vereins und gemeinsam mit Robert Ringwald wurde unter anderem die Idee des „Tages der Blasmusik“ verwirklicht. Unter dem Motto „Musik für alle“ erstreckt sich das musikalische Repertoire am „Tag der Blasmusik“ von traditioneller Blasmusik über Oberkrainerklänge bis hin zu modernem Bigband-Sound. Ein weiteres Highlight sind regelmäßige Auftritte befreundeter Gastkapellen aus der Umgebung.

Im Dezember 2013 erhielt die Musikkapelle den Kulturpreis der Marktgemeinde Langenzersdorf für ihr musikalisches Wirken. 2015 produzierte die Musikkapelle ihre erste CD mit dem Titel „KLangenzersdorf“, die das breite musikalische Spektrum aller Formationen der Musikkapelle widerspiegelt. Kurz danach gewannen die jungen Schlagwerker unter dem Namen „Hau drauf GmbH“ den ersten Preis beim Nachwuchswettbewerb „NÖN sucht das größte Talent“.

Neue Musikschule soll bis Ende 2023 fertig sein

Von 2016 bis 2022 war Herbert Eigner für die Kapelle verantwortlich. In dieser Zeit konnte das Leistungsniveau weiter ausgebaut und das Repertoire maßgeblich erweitert werden. Im Mai 2022 wurden im Rahmen der Neuwahlen die Weichen für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft gestellt. Unter dem Motto „Altes bewahren, Neues gestalten“ führt ein junges Team um Obmann Lukas Raab die Musikkapelle Langenzersdorf in neue Zeiten.

Nachdem das langjährige Probenlokal im Besucherzentrum des Kraftwerks Korneuburg 2017 abgebrochen wurde, zog die Musikkapelle in den Festsaal um. Derzeit wird eine neue Musikschule gebaut, die unter anderem einen Aufführungs- und Proberaum mit moderner akustischer Ausstattung beherbergen wird, den auch die Musikkapelle für ihre Probenarbeit nutzen kann. Die Fertigstellung ist für Ende 2023 geplant.

Aktueller Vorstand

Lukas Raab (Obmann)

Herbert Eigner und Josef Trojan (Obmann-Stellvertreter)

Peter Princz (Schriftführer)

Ingrid Bartal (Kassierin)

Robert Ringwald (Kapellmeister)

Nächste Auftritte