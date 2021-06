Kollision auf Fahrradstreifen der B3 .

Eine 38-Jährige aus dem Bezirk Korneuburg lenkte am Dienstag einen Pkw von der B3 kommend auf die Weißes Kreuz-Straße in Langenzersdorf. Als sie in Richtung eines Kundenparkplatzes abbiegen wollte, hielt sie das Fahrzeug vor einem Fahrradstreifen an.