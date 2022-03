Leberkäse-Pionier stellt klar: „Gustl“ ist nicht der erste Vegane

Nadina Ruedl setzt mit ihrem Unternehmen „Die Pflanzerei“ auf vegane Produkte, darunter auch ein Leberkäse. Gemeinsam mit dem Enzersfelder Fleischermeister Josef Scheiterer stellte sie den Leberkäse namens „Gustl“ in der PULS4-Show „2 Minuten 2 Millionen“ einer hochkarätigen Investorengruppe vor.

Für den Langenzersdorfer Fleischhauer Markus Dormayer war die Sendung ein Grund, die Tatsachen ins rechte Licht zu rücken. „Ich will jegliche Konfrontation vermeiden, aber hier entstand der Eindruck, als wäre das eine Erfindung von Nadina Ruedl. Das stimmt so nicht“, stellt er klar, dass „Gustl“ nicht der erste vegane Leberkäse ist. Er bietet einen solchen seit Mai 2021 an.

Bereits 2001 entwickelte die Langenzersdorfer Renommiermetzgerei eine vegane Linie. „Ob Blutwurst, Debreziner oder Käsekrainer: Das ganze Wurst-Produktsortiment gibt es bei uns parallel zur konservativen Linie auch in veganer Form und wurde im Laufe der Jahre immer weiter ausgebaut. Wir waren damit die erste Fleischerei Österreichs“, erklärt Dormayer im NÖN-Gespräch.

Das Geschäft laufe jedenfalls ausgezeichnet. „Unser Konzept wird sehr gut angenommen, nicht nur regional, sondern auch überregional. Vor allem viele Genießer aus ganz Wien sind heiß auf unsere veganen Produkte“, versicherte er. Mittlerweile sind diese auch im ersten Bezirk in der „Haas&Haas Wein und Feinkost“ sowie in „Das Geschäft“ in der Neubaugasse erhältlich.

