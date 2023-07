Ausstellung „Über den Zauber von Gold und Rost“ in der Kunst

Die Eröffnung der Ausstellung „Edle Oberflächen – Über den Zauber von Gold und Rost in der Kunst“ fand in der Vorwoche im Langenzersdorf-Museum vor zahlreich erschienenem Publikum statt. Während Gold seit Jahrtausenden in der bildenden Kunst Verwendung findet und oftmals Unvergänglichkeit symbolisiert, tauchen rostiges Blech und Eisen erst seit dem fortgeschrittenen Industriezeitalter als künstlerisches Ausdrucksmittel auf.

Die Ausstellung in Kooperation mit NöART stellt eine außerordentliche Vielfalt an unterschiedlichen Ansätzen und Positionen vor, die sich dem Glanz, der Wärme, den Farben und dem Zauber von „Gold und Rost“ in der aktuellen Kunst verschreiben. Nach der Begrüßung durch Kulturreferentin und Gemeinderätin Ingeborg Treitl, NöART-Vertreterin Sofie Fischer sowie Museumsleiter Gregor-Anatol Bockstefl stellte Kurator Hartwig Knack das Ausstellungskonzept sowie die einzelnen künstlerischen Positionen vor.

Nationalratsabgeordneter Andreas Minnich nahm die offizielle Eröffnung vor. Die ausstellenden Künstler sind: Friedrich Erhart, Heinz Frigge, Martina Funder, Jakob Gasteiger, Behruz Heschmat, Talos Kedl, Gert Linke, Franz Mayrhofer, Szilvia Ortlieb, Tania Raschied, Uwe Reuter, Eva Sarközi Pusztai, Herwig Maria Stark, Hermann Staudinger, Maria Temnitschka, Gudrun Tischler, Jürgen Wagner, Sabine Watschka, Michael Wegerer, Josef Winkler und Reinhard Zich.

Die Ausstellung läuft noch bis zum 6. August, mehr Infos: http://www.lemu.at/