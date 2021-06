Eigentlich hätte der Neubau der Musikschule schon im Dezember 2020 starten sollen, ÖVP-Bürgermeister Andreas Arbesser erläutert aber den Grund der Verzögerung: „Sie steht im Zusammenhang mit einer Bewilligung des Kredits für die Gemeinde Langenzersdorf. Die Aufnahme dieses Kredits muss erst vom Land Niederösterreich bewilligt werden.“

Zur Zeit laufen die Ausschreibungen, bei denen ein Bauträger für den Neubau gesucht wird. Innerhalb der nächsten drei Monate soll der Bau starten; der Zeitpunkt der Fertigstellung ist noch nicht absehbar.

Robert Ringwald, Direktor der Musikschule, würde sich eine baldige Fertigstellung wünschen, denn: „Im Moment ist die gesamte Musikschule in vier Räumen am Hauptplatz 10 untergebracht.“ Wenn das Gebäude in der Schulstraße 60 neu erbaut ist, können die Musikschüler wieder auf einer größeren Fläche unterrichtet werden.