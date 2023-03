Neue Defibrillator: Ein Herz für Bürger

Seit Längerem setzt sich die SPÖ für die Schaffung eines flächendeckenden Netzwerkes an öffentlich zugänglichen, jederzeit einsatzbereiten Defibrillatoren im gesamten Gemeindegebiet ein. Parteichef Wolfgang Motz begründet das so: „Je mehr öffentliche Defibrillatoren installiert sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass im Falle eines plötzlichen Herzstillstandes oder bei Herzrhythmusstörungen ein Menschenleben gerettet werden kann.“

„Dabei kommt es besonders darauf an, dass diese Geräte rund um die Uhr einsatzbereit und öffentlich zugänglich sind“, ergänzt er. Die ersten beiden Geräte wurden vor Kurzem beim Kassahaus im Erholungsgebiet Seeschlacht sowie im Außenbereich bei der Pfarrkirche St. Katharina in Betrieb genommen.

Es müssen noch weitere, rund um die Uhr betriebsbereite Defibrillatoren installiert werden.“ Wolfgang Motz

SPÖ-Gesundheitsgemeinderat Franz Leisch präzisiert: „Die neuen Geräte befinden sich in grünen, gut sichtbaren klimatisierten Schränken. Bei Entnahme eines Gerätes werden zeitgleich die Langenzersdorfer 'First Responder' automatisch per SMS informiert, die dann rasch vor Ort helfen können.“

Für Wolfgang Motz ist das noch nicht genug. Er will nachlegen: „Der erste Schritt zu einem herzsicheren Langenzersdorf ist getan, jedoch müssen noch weitere, rund um die Uhr betriebsbereite Defibrillatoren installiert werden. Derzeit suchen wir weitere geeignete Standorte, etwa im Bereich des Bahnhofes oder der Dirndlwiese.“

