Vier Gemeinderäte der ÖVP wurden von der eigenen Fraktion ausgeschlossen. Sie kritisierten offenbar zu „laut“ den Stillstand innerhalbe ihrer Partei. Die Folge: Die „Schwarzen“ verlieren dadurch die Absolute im Gemeinderat. Dort werden die Karten nun wohl neu gemischt. Dringlichkeitsanträge, die gemeinsam mit der Opposition eingebracht werden, haben nun auch eine höhere Chance durchgebracht zu werden. Ebenso könnten Anträge der ÖVP abgelehnt werden. Denn: Statt 19 Mandaten verfügt die ÖVP jetzt nur mehr noch über 15 Mandate in dem33-Personen starkem Gremium.

Der geschäftsführende Gemeinderat Peter König, die Gemeinderäte Sigrun Bär, Martin Buresch und Alexander Schwinger werden nach der Gemeinderatssitzung am Montag als freie Mandatare agieren. Eine eigene Partei wolle König nicht gründen. Es gibt aber Gerüchte, die von einem „Team-4LE“ sprechen, die dieser Aussage widerlegen, das bestätigte auch Bürgermeister Andreas Arbesser.

Warum es so weit gekommen ist, erklärte König gegenüber der NÖN so: „Wir hatten genug von den vielen Ankündigungen über diverse Projekt, denen aber keine Umsetzung folgte. Offenbar haben wir das zu dringlich vorgebracht. Vielleicht sind wir auch ein bisschen selber schuld, aber uns war es wichtig, dass etwas weitergeht und nicht nur geredet wird.“

Als Beispiel nannte er die Zukunftskonferenz: „Seitdem ist nichts mehr weitergegangen“, ebenso wie beim Ortsbild.

Schlichtungsgespräche mit der Bezirks- und Landespartei hätten laut König nichts gebracht, um die Situation innerhalb der Orts-ÖVP zu deeskalieren.

„Ich lasse mir nicht auf der Nase herumtanzen“, zeigt sich Bürgermeister Andreas Arbesser über König enttäuscht. König hätte in zerstörerischer Absicht versucht, Umwälzungen in der Partei herbeizuführen, ohne dabei die Folgen zu bedenken.“ So hätte er ein ihm ein Ultimatum gestellt, dass Vizebürgermeister Josef Waygand spätestens im Herbst zurücktreten müsse, mit dem Ziel selbst Vizebürgermeister zu werden. „Natürlich sind wir, und damit meine ich 100 Prozent der anderen ÖVP-Mandatare, nicht darauf eingestiegen.“ Er spricht demnach auch von einem missglückten „Putschversuch“. Dass man nun aber die Absolute verloren hat, kratzt Arbesser nicht weiter: „Wir haben bislang mit allen vier Fraktionen der Opposition ein gutes Einverständnis gelebt. Die meisten Anträge wurden einstimmig angenommen.“

Nach diesem „Putschversuch“ glaubt Arbesser jetzt auch, dass es seitens des Landes und des Bundes Konsequenzen für Peter König geben könnte. Immerhin ist König nicht nur ÖAAB-Ortsparteiobmann sondern war auch Nationalratskandidat der ÖVP.