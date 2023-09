NEOS gegen „Bürokratiemonster“ in den Schulen

Zum Schulstart wollen die NEOS das Bürokratiemonster aus Niederösterreichs Schulen vertreiben. Um sinnlose Schulvorschriften loszuwerden, hat die Partei eine Petition ins Leben gerufen. Für diese sind nun auch in Langenzersdorf Unterschriften gesammelt worden. „Unzählige Vorschriften, Listen und Formulare rauben den Lehrkräften täglich den letzten Nerv. Vor allem aber fehlt es ihnen an Zeit, sich um die Schüler zu kümmern“, so NEOS-Gemeinderat Michael Artner.

Einer repräsentativen Umfrage zufolge, die von den NEOS in Auftrag gegeben und vom Meinungsforschungsinstitut Peter Hajek durchgeführt wurde, sehen 76 Prozent der befragten Lehrkräfte administrative Aufgaben und Bürokratie als größte Zeitfresser. Dadurch würden persönliche Gespräche oder die individuelle Förderung der Kinder in den Hintergrund rücken. Die Petition kann unter www.buerokratiemonster-stoppen.at unterzeichnet werden.