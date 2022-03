Geschwindigkeitsübertretungen: Zwei Raser auf A5 und A22 gestoppt

Bei erlaubten 130 km/h ist ein Mann mit seinem Pkw am Sonntag mit 212 km/h über die Donauuferautobahn (A22) bei Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) gerast. Der Lenker wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag in einer Aussendung.

Auch auf der Nord/Weinviertelautobahn (A5) war am Wochenende ein Raser unterwegs. Ein 52-Jähriger brauste am Samstag bei Poysdorf (Bezirk Mistelbach) mit 151 km/h statt der erlaubten 80 km/h dahin. Der Mann aus dem Bezirk Mödling wurde ebenfalls angezeigt, zudem wurde ihm der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.

