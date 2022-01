Preis für Engagement geht an Monika Bitzinger

Als es am 29. Jänner 2021 um 7.48 Uhr zu einer Explosion in einem Mehrparteienhaus in der Schulgasse kam, bei der es einen Toten und mehrere Verletzte gab, war das auch der Beginn einer außergewöhnlichen Solidarität der Bürger mit den Opfern. Hilfsbereitschaft blieb hier kein leeres Wort, sie wurde gelebt.

Sowohl die „Initiative Langenzersdorf“ und Privatpersonen als auch die Gemeinde sammelten Spenden und sorgten für Notunterkünfte, da das Gebäude stark beeinträchtigt und nicht bewohnbar war. Mittlerweile sind die Wohnungen der Stiegen zwei und drei wieder bewohnbar, die Stiege eins wurde bis dato aber noch nicht wieder errichtet. Es laufen unter den Eigentümern diesbezüglich aber Gespräche.

Beteiligt war auch Monika Bitzinger, die spontan Hilfsaktionen initiierte. Da sie als Privatperson keine Spenden im großen Stil sammeln konnte, schloss sie sich mit der 2015 gegründeten „Initiative Langenzersdorf“ zusammen, in deren Vorstand sie schon als Kassiererin tätig war, und konnte so das Vereinskonto dafür verwenden.

Es ging aber nicht nur um die finanziellen Hilfeleistungen von Bürgern und Firmen, auch Lagerräume für Dinge des täglichen Bedarfs mussten organisiert werden, ebenso wie eine vorübergehende Bleibe für die Opfer. „Ich habe zwei Tage ohne Bezahlung bei der Gemeinde gearbeitet, um Wohnungen, die von Privatpersonen zu Verfügung gestellt wurden, an die Opfer zu vermitteln“, erinnerte sie sich.

Für sie geht der Weg nach der Katastrophe nun weiter in die gleiche Richtung, nämlich helfen. So etwa bei den Corona-Testungen im Gemeindesaal oder auch bei Besorgungen des täglichen Lebens für ältere Menschen, Gassigehen oder den Menschen einfach nur Zuspruch geben.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren