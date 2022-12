Protest: Blumen Regina will Betriebszeiten ausweiten

Werbung

Die Situation ist vertrackt: Die Firma Blumen Regina und Gerhard Petrides GmbH hat für ihre Deponie (An den Mühlen) um Erteilung der gewerbebehördlichen Genehmigung für die Erweiterung der Betriebszeiten angesucht: wochentags bis 22 Uhr, samstags bis 20 Uhr. Das Verkehrsaufkommen würde sich nach ersten Schätzungen um das Siebenfache erhöhen. Dagegen hagelte es Proteste der Bevölkerung, NEOS und SPÖ.

Ausgerechnet ÖVP-Bürgermeister Andreas Arbesser sollte die Firma in seiner Eigenschaft als Rechtsanwalt vor der Behörde vertreten. Der zog sein Mandat jetzt aber zurück. „Für dieses Verfahren ist die Bezirkshauptmannschaft Korneuburg als Gewerbebehörde für die Verfahrensleitung und Entscheidung zuständig. Als Rechtsanwalt bin ich in diesem nicht mehr tätig“, sagt Arbesser.

Parteienstatus haben nur die direkten Nachbarn

Magenbeschwerden bereiten Anrainern die verlängerten Öffnungszeiten, nur die direkten Nachbarn haben aber Parteienstatus. Betroffen wären aber auch andere, die in dem Wohngebiet in einer 30-km/h-Zone leben und sich vor dem höheren Lkw-Verkehrsaufkommen, steigenden Lärm- und Abgasemissionen sowie um die allgemeine Sicherheit sorgen. An manchen Stellen ist die Zufahrtsstraße nur einspurig oder es gibt keine Gehsteige.

„Aus unserer Sicht muss es möglich sein, mit einer effizienten und effektiven Planung mit den derzeitigen Betriebszeiten das Auslangen zu finden“, finden Barbara und Friedrich Nikolaus. Sie haben eine Unterschriftenaktion ins Leben gerufen, mit der Botschaft an die Behörde, die Bewilligung nicht zu erteilen. Unterstützt werden sie unter anderen von den NEOS. Die Partei kritisierte vor Arbessers Rückzug scharf, dass ausgerechnet der ÖVP-Bürgermeister die Interessen der Firma und nicht jene der Bürger vertreten sollte.

Ohne Ausweitung „müsste ich Leute entlassen“

Gerhard Petrides hatte den Grund vor 14 Jahren erworben. „Damals war es eine Deponie. Kühlschränke, Ölfässer und alle Arten von Mist wurden dort gelagert. Wir haben sie gründlich gesäubert. Heute ist das Grundstück ein sauberer, staubfreier Lagerplatz für unsere Firma Blumen Regina.“

Begonnen hatte er, sich selbst eingerechnet, mit drei Personen – sozusagen als Familienbetrieb. Heute beschäftigt Blumen Regina 90 Personen. Drei Lkw und acht Pritschenwagen frequentieren hauptsächlich in der Früh- und in den Abendstunden den Zu- und Abfahrtsweg. Eine Ausweitung der Betriebszeiten war für ihn unerlässlich. „Andernfalls müsste ich bis zu 30 Leute entlassen“, gibt er zu bedenken.

Petrides: „Offenbar ist auch Neid im Spiel“

Dass sich Widerstand gegen sein Vorhaben regt, kann er gut verstehen. Einer der Initiatoren dieser Bewegung ist selbst Gärtner, also ein Mitbewerber. „Wenn auch von der kleineren Sorte. Offenbar ist hier auch Neid im Spiel“, vermutet Petridis und weiter: „Von eben diesen Herren bin ich heuer schon 43 Mal angezeigt worden. Kaum wurde die Betriebszeit auch nur um fünf Minuten überzogen, war er schon mit dem Fotoapparat zur Stelle.“ Ebenso kann er das Argument der Lärmbelästigung nicht nachvollziehen: „Da gibt es hier schon seit Jahrzehnten die Autobahn und auch der Zug fährt hier schon eine ganze Weile, die beide viel mehr Lärm verursachen als ein paar Fahrten mehr.“

Jetzt ist die Genehmigungsbehörde auf der BH-Korneuburg am Zug. Diesen Montag fand die Genehmigungsverhandlung statt. Nach Erstellung notwendiger Gutachten wird dann eine Entscheidung getroffen.

Motz: Genehmigung ist kaum durchsetzbar

SPÖ-Chef Wolfgang Motz hinterfragt selbst eine erteilte Genehmigung vor zehn Jahren. Foto: NÖN-Archiv

SPÖ-Chef Wolfgang Motz stellt klar, dass es jeder Firma freistehe, einen solchen Antrag einzubringen. Gleichzeitig gibt er zu bedenken, dass eine Genehmigung rechtlich kaum durchzusetzen sein wird. Der Flächenwidmungsplan zeige für dieses Grundstück die Widmungsart „Grüngürtel-Emissionsschutz“. „Das bedeutet, der Grünbestand soll im Sinne des Flächenwidmungsplanes die dort lebenden Menschen vor dem Verkehrslärm der A22 schützen.“

Aus seiner Sicht legitimiert dies keinerlei Betriebstätigkeiten, schon gar nicht solche, die Lärm, Erschütterungen und Abgase hervorrufen. Ihm ist unverständlich, dass bereits vor zehn Jahren eine gewerbebehördliche Genehmigung für die tägliche Zu- und Abfahrt von Lkws erteilt wurde. Eine Ausweitung wäre eine Zumutung für alle lärmgeplagten Anrainer.

ÖVP-Vizebürgermeister Josef Waygand erklärte, dass die Gemeinde das Ansuchen der Blumenfirma nicht unterstützen werde und im Gegenteil sogar verhindern wolle.

