Rekordbesuch beim Tanzabend mit der „LE-Bigband“ im Festsaal

Die LE-Bigband der Musikschule veranstaltete einen Tanz-Konzertabend im ausverkauften Festsaal der Gemeinde. Rund 200 Gäste tanzten oder hörten fantastische Bigband-Nummern aus den verschiedensten Tanzstilen wie zum Beispiel Rumba, Cha Cha, Samba, Tango und Foxtrott.

Robert Ringwald, Bandleader und Musikschuldirektor, hatte ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, darunter einige neu einstudierte Lieder wie „I've got you under my Skin“, „Original Charleston“ oder „I Feel Good“. Ein weiterer Höhepunkt des Abends waren zwei Tanzeinlagen von der „FamilyCrew“, die Hip-Hop-Dance vom Feinsten boten. Durch den Abend führte - wie immer sehr charmant - Posaunist und Sänger Gerhard Hrubes.

Fazit: Ein fantastischer Abend auf einem hohen musikalischen Niveau mit viel Applaus. Der Ruf nach einem zweiten Tanzabend im Herbst wurde immer lauter.

