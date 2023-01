Tauziehen um Spendengelder nach Hausexplosion

Vor zwei Jahren, am 29. Jänner 2021, erschütterte ein lauter Knall in den Morgenstunden die Hanak-Gemeinde. Eine manipulierte Gastherme führte zu einer heftigen Explosion, bei der ein Großteil des Mehrparteienhauses in der Schulstraße 2 zerstört wurde. Ein Bewohner, der Verursacher der Explosion, kam ums Lebens, 60 Personen wurden auf einen Schlag obdachlos.

Die Hilfsbereitschaft der Langenzersdorfer war enorm. Neben zahlreichen Sachspenden kamen exakt 45.527,29 Euro zusammen, die auf einem Konto der Gemeinde „geparkt“ wurden. Wie Finanzreferent und ÖVP-Vizebürgermeister Josef Waygand berichtete, wurden vom Gemeinderat bis dato Auszahlungen über 18.730 Euro an die Explosionsopfer beschlossen. Bleiben noch 26.797,29 Euro, die nach wie vor ihrer Bestimmung harren.

Das rief nun die „Freien Gemeinderäte“ rund um Ex-ÖVP-Mandatar Peter König auf den Plan. Sie fragen sich, warum das Geld noch nicht ausbezahlt wurde, immerhin würde es sich doch um eine Soforthilfe handeln, und ob es gesetzlich und buchhaltungstechnisch korrekt ist, die Gelder zwei Jahre zurückzuhalten.

„Die Vorgangsweise widerspricht keinen gesetzlichen und buchhalterischen Vorgaben“, lässt Waygand den „Freien“ ausrichten. Aus datenschutzrechtlichen Gründen hätte man zudem keine Möglichkeit, die weiteren Lebensumstände der ehemaligen Bewohner des beschädigten Objekts nachzuverfolgen. „Einige haben sich mit der Bitte um Unterstützung für eine neue Wohnung et cetera an die Gemeinde gewandt. Alle diese Ansuchen wurden positiv erledigt“, bestätigte Waygand.

Soforthilfe wird Starthilfe für neue Wohnungen

Die Spendeneingänge sind laut Finanzreferent in den Rechnungsabschlüssen ausgewiesen, die Anträge um Unterstützung wurden im Finanzausschuss geprüft und im Gemeinderat einstimmig beschlossen. Waygand wundert sich: „Peter König hat uneingeschränkte Einsicht in die Rechnungsabschlüsse beziehungsweise Anträge und war bei den entsprechenden Gemeinderatssitzungen auch anwesend.“

Laut ÖVP-Bürgermeister Andreas Arbesser hat die Gemeinde auch eine Verpflichtung gegenüber den Spendern, „nämlich, dass dieses zweckentsprechend verwendet wird. Neben der Soforthilfe ist natürlich vorgesehen, dass auch beim Neubezug der Wohnungen de facto eine Starthilfe gewährt werden kann.“

Bislang tut sich beim Neubau nicht allzu viel, auch darüber wundern sich die „Freien“. Arbesser fühlt sich nicht als Adressat: Die Wiedererrichtung liege nicht im Einflussbereich der Gemeinde, „sondern in jenem der Eigentümer, die wiederum von der Hausverwaltung vertreten werden“. Die Gemeinde könne als Baubehörde nach Einreichung von entsprechenden Unterlagen tätig werden.

