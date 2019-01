War die Bürgerinitiative LELOG einst erfolgreich gegen das Postverteilerzentrum aufgetreten, so hat sich ihr Wirkungskreis mittlerweile um einiges erweitert. Statt punktuell nur gegen ein ganz konkretes Projekt vorzugehen, widmet man sich seit exakt einem Jahr dem breit aufgestellten Thema Umweltschutz – und das nicht nur beschränkt auf die Region, sondern auf ganz Österreich.

„Aus dem Kampf gegen das Postprojekt haben wir sehr viel Erfahrung mitgenommen“, erklärte die Vorsitzende des nun gleichnamigen Vereins LELOG (LEbensraum LOGisch) Brigitte Etzelsdorfer. Und diese Erfahrungen will man auch weitergeben.

So haben Studierende der FH Technikum Wien das Fallbeispiel Postlogistikzentrum für ein Forschungsprojekt genutzt. „Die Studenten wollten sich bei dem Projekt mit der Frage befassen, welche Faktoren letztendlich dazu geführt haben, dass es nun doch nicht gebaut wurde“, berichtete Etzelsdorfer von einem ersten, spannenden Jahr.

Anfragen aus ganz Österreich trudelten mittlerweile im Postkasten des Vereins ein. Seien es aktuelle Themen wie das OMV-Fracking zur Aufspürung von Energiequellen, das Abfackeln bei der OMV Gasstation in Korneuburg, die Schlägerung einer Uralt-Schwarzpappel in Langenzersdorf, oder ganz allgemeine, wie die Problematik mit der Bodenversiegelung. Anfragen von Bürgerinitiativen aus ganz Österreich, die um Unterstützung, vor allem was die Strategie und die Pressearbeit betrifft, stehen auf der Tagesordnung. Dabei versteift sich der Verein nicht auf das Prinzip „Gesetz ist Gesetz“, sondern fordert bei Bedarf auch eine Änderung der Gesetzeslage.

„Der Verein hat bereits eine stattliche Größe erreicht. Wir werden weiter wachsen. Wir merken, dass immer mehr Menschen aktiv etwas für die Umwelt tun möchten und das in der kleinsten Zelle, der Gemeinde“, berichtet Etzelsdorfer.