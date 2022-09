Verschwendung auf Plantage: Stift reagiert auf Kritik

NÖN-Leser können sich erinnern : Im Februar herrschte große Aufregung um nicht geerntete Äpfel auf der dem Stift Klosterneuburg gehörenden Apfelplantage. Der Langenzersdorfer Hans Buland nahm sich ein Herz und forderte das Stift auf, die Äpfel zum Pflücken oder zum Einsammeln freizugeben.

Das Stift rechtfertigte sich damit, dass Corona-bedingt die Erntehelfer früher abreisen mussten. Außerdem wäre nur ein kleiner Teil, etwa zweieinhalb Zeilen, davon betroffen gewesen. „Das ist lediglich rund ein Prozent der gesamten Fläche“, wie der Geschäftsführer des „Wein&Obstgut Stift Klosterneuburg“, Wolfgang Hamm, ausführte.

Jetzt, etliche Monate später, versuchte es Buland aufs Neue. Er bot an, Äpfel, welche bereits am Boden liegen, einzusammeln und an Tiergärten zu verteilen – natürlich nur nach Abstimmung mit dem Stift. Denn dass die Früchte auf den Boden fallen und dort verrotten, geht für ihn gar nicht. Noch dazu, weil es sich hier um Lebensmittel handelt, die von einer christlichen Institution erzeugt werden, da sich die katholische Kirche seit 2015 mit der Enzyklika „Laudato Si“ von Papst Franziskus den Umweltschutz prominent auf die Fahnen geheftet hat.

Diesmal hatte er Glück. Das Stift erklärte sich in einer schriftlichen Stellungnahme an Buland bereit, nach Abschluss der Apfelernte gemeinsam mit der Pfarre Langenzersdorf die Möglichkeit zu schaffen, die in den Obstgärten verbliebenen Äpfel einzusammeln bzw. zu pflücken.

Anfragen der NÖN an das Stift, warum es diesbezüglich einen Sinneswandel gab, wie die Aktion und die Zusammenarbeit mit der Pfarre ablaufen soll, und ob es einen öffentlichen Zugang zur Plantage geben wird, blieben unbeantwortet. Pressesprecher Walter Hanzmann verwies lediglich darauf, dass die Ernte erst bevorstehe und man danach die Situation bewerten werde.

Buland zeigt sich im Vorfeld jedenfalls zufrieden: „Ob die Äpfel jetzt kommerziell geerntet werden, seitens der Pfarre oder durch mein Zutun, ist mir prinzipiell egal. Mir ist nur wichtig, dass ich und viele andere Langenzersdorfer das traurige Bild verrottender Äpfel heuer nicht mehr sehen müssen und diese Äpfel endlich einer sinnvollen Verwertung zugeführt werden.“

Es gibt nur Gewinner

