Verwirrung um Lage von Grundstücken

Wie die NÖN berichtet hat, sind derzeit etliche Verfahren bezüglich der Ausweitung des Lagerplatzes eines Gärtnereibetriebs am Laufen. Was die Sache umso schwieriger macht, ist, dass Teile auch auf dem Grund und Boden von Klosterneuburg liegen und somit auch Tulln als Bezirkshauptstadt in die Causa involviert ist.

Dieser Umstand sorgte für einige Verwirrung bei den NÖN-Lesern. Sie fragten sich, wie es möglich sein kann, dass ein Grundstück in Langenzersdorf zur Gemeinde Klosterneuburg gehören kann.

„Hechtenfang“ liegt eigentlich in Klosterneuburg

Vizebürgermeister Josef Waygand kennt die Situation schon seit Längerem. Seinen Recherchen zufolge ist dieser ungewöhnliche Verlauf der Gemeindegrenzen historisch bedingt. „Das ehemalige Schwemmgebiet der Donau hat sich bis zu dessen Regulierung im 19. Jahrhundert auf viele Nebenarme, Tümpel und Augebiete zwischen Klosterneuburg, Korneuburg und Langenzersdorf verteilt“, erklärte er auf NÖN-Nachfrage.

Nach der Regulierung wurde offensichtlich verabsäumt, die Flussmitte als Grenze neu zu vermessen und zu bestimmen, sodass heute die doch recht skurrile Situation besteht, dass Grundstücke der Gemeinde Klosterneuburg und hier im Speziellen der Katastralgemeinde Kritzendorf eigentlich auf Langenzersdorfer Boden liegen. Auch der gesamte „Hechtenfang“ gehört demnach zum Gebiet von Klosterneuburg. Der ungewöhnliche Grenzverlauf ist zum Beispiel auf Google Maps gut ersichtlich.

Waygand findet: „Es sollte eigentlich eine Grenzbereinigung erfolgen, dafür ist aber die Zustimmung des Landes erforderlich. Ob unser Nachbar dem zustimmen würde, wage ich nicht zu sagen.“

