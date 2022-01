Waltraud Stindl hat Rückzug eingeleitet

Eine Neuordnung gibt es bei den Langenzersdorfer Grünen, immerhin mit sieben Mandaten die zweitstärkste Partei hinter der ÖVP (15). Klubobfrau Waltraud Stindl übergab mit 1. Jänner 2022 ihren Sessel an René Zehner, im April will sie sich komplett aus der Politik zurückziehen und bezieht sich dabei auf ein Zitat der ehemaligen Präsidentin der Salzburger Festspiele Helga Rabl-Stadler: „Man muss gehen, solange es den Leuten noch leidtut.“

Stindl hätte mit vielen Personen gesprochen, die das ebenfalls so sehen. Als weiteren Grund gibt sie an, dass sie ihren Nachfolgern die Gelegenheit geben will, sich vor der nächsten Gemeinderatswahl zu etablieren. Helmut Musil wird den frei gewordenen Platz im Gemeinderat übernehmen.

Stindl ist seit 2000 Mitglied des Gemeinderats, seit 2010 Klubobfrau und seit 2015 Geschäftsführende Gemeinderätin und Mitglied in diversen Ausschüssen.