Wegen Prüfungsausschuss-Berichts: Sitzung eine Stunde unterbrochen

Dass die Gemeinderatssitzung bis in die frühen Morgenstunden dauerte, hatte einen „guten“ Grund. Der Bericht des Prüfungsausschusses unter der Leitung von NEOS-Mandatar Michael Artner wurde von ÖVP, SPÖ und FPÖ blockiert, angeblich aus Datenschutzgründen. Daraufhin wurde die Gemeinderatssitzung unterbrochen.

Für Artner ein Tiefpunkt in Sachen Transparenz: Er vermutet hinter der Aktion die Vergabe an eine Firma, die in einem Naheverhältnis zu einem Gemeinderatsmitglied steht. Immerhin geht es hier um eine dauerhafte Vertragspartnerschaft mit einem Volumen von 45.000 Euro, bei dem kein Gegenangebot eingeholt worden sei. „Man hat sich hier nur auf Erfahrung berufen“, glaubt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, der diese Vorgehensweise kritisierte. Er pochte auf das Recht, dass die Bürger erfahren müssen, was mit ihrem Steuergeld passiere.

Finanzreferent und ÖVP-Vizebürgermeister Josef Waygand kritisiert, dass Artner Firmen- und Personendaten sowie subjektive Bemerkungen in seinen Bericht einfließen hat lassen. Foto: NÖN-Archiv

Unterstützt wurde er dabei von den „Freien Gemeinderäten“ rund um Peter König, der sich echauffierte: „Es wurde versucht, den Bericht des Prüfungsausschusses zu verschweigen und in den nicht-öffentlichen Teil zu verschieben. Es wurde ein ordentlich eingebrachter Antrag von der Tagesordnung genommen und somit nicht ordentlich behandelt!“

Finanzreferent und ÖVP-Vizebürgermeister Josef Waygand verweist auf die Aufgaben des Prüfungsausschusses, nämlich den Rechnungsabschluss auf seine rechnerische Richtigkeit und die Übereinstimmung mit dem Voranschlag zu prüfen. Zu einer Spielwiese für politische Begehrlichkeiten sollte er aber keinesfalls verkommen, wie er Artner ausrichten lässt.

Sitzung unterbrochen, Einigung getroffen

Dazu muss man wissen, dass es seitens des Prüfungsausschusses ein handschriftliches Protokoll gibt, welches - ebenso die Reinschrift- dem Gemeinderat vorzulegen ist. Und hier spießte es sich. Die Reinschrift wäre von Artner ohne nachträgliche Information der Ausschussmitglieder allein verfasst worden. Schon im Vorfeld der Gemeinderatssitzung wurde er schriftlich ersucht, diese zu korrigieren, nicht nur hinsichtlich datenschutzrechtlicher Bedenken wie Angabe von Firmen-und Personendaten sowie Zahlungsbeträgen, „sondern auch hinsichtlich seiner subjektiven Bemerkungen, Prognosen und eindeutig politisch motivierter Interpretationen“, wie es Waygand ausdrückte.

Die Gemeinderatssitzung wurde daraufhin unterbrochen. Man einigte sich nach einer Stunde darauf, dass über die Namen und Zahlungsbeträge nicht öffentlich berichtet wird. Waygand gibt zu bedenken: „In den Vorjahren wurde das vergangene Rechnungsjahr unvoreingenommen und neutral geprüft und die Berichte wurden sachlich und fachlich diskutiert und dementsprechend verfasst, inklusive allfälliger Kritikpunkte. Der Bericht ist die Bilanz eines vergangenen Rechnungsjahres und kein Forum für Vermutungen, Prognosen, Interpretationen oder politisch motivierte Einwürfe.“

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.