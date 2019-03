Spätestens seit der Diskussion rund um die mangelnde Öffi-Anbindung des Erholungsgebiets Seeschlacht an das Ortszentrum, aber auch an Wien, ist das Thema Öffentlicher Verkehr wieder in das Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt.

Maximilian Weninger studiert Bahntechnologie und Mobilität an der FH St. Pölten. Er bezeichnet sich selbst als strikten Nicht-Führerschein-Besitzer und Verfechter der öffentlichen Verkehrsmittel. Der Langenzersdorfer machte sich Gedanken rund um die Verkehrsanbindungen in der Region Korneuburg und übt dabei mitunter auch Kritik. Weninger machte eine Bestandsaufnahme, zog seine Schlüsse und übermittelte beides an Landesrat Ludwig Schleritzko, die Gemeinden Korneuburg, Bisamberg, Hagenbrunn und Enzersfeld, den Verkehrsclub Österreich (VCÖ), den VOR und das NÖ Regionalteam.

Busse derzeit nur von Montag bis Freitag

Die ersten Reaktionen waren ernüchternd. Weninger: „Die einzigen positiven Antworten stammen vom VCÖ und der Mobilitätsabteilung der Gemeinde Bisamberg. Die Stadtgemeinde Korneuburg hat mir nur mitgeteilt, dass mein Anliegen an das Bauamt weitergeleitet wurde.“

Mobilität betreffe alle, egal ob zu Fuß, per Auto, Rad oder Öffis, so sein Credo. Einzig Korneuburg hätte den Luxus, alle diese Verkehrsarten anbieten zu können. Anders sieht es aber beim Blick über die Stadtgrenzen aus: Am Beispiel der Buslinie 853 von Korneuburg über Hagenbrunn, Klein-Engersdorf/Bisamberg und wieder zurück dokumentiert er das Dilemma. Dieser Bus fährt nämlich nur von Montag bis Freitag. Weninger schlägt deshalb auch einen Wochenendbetrieb vor: „Zumindest am Samstag ein bis drei Stunden

sowie an Sonn- und Feiertagen mindestens dreimal am Tag.“

„Taxi ist nun mal kein Massentransportmittel!“

Dem Argument, dass man auch das IST-Mobil benutzen könnte, setzt er entgegen: „Ein Taxi ist nun mal kein Massentransportmittel und kann somit auch keine Alternative sein. Zudem fällt hier ein Mobilitätszuschlag von zwei bis vier Euro an.“ Weninger weiß, dass das Problem der öffentlichen Erreichbarkeit am Wochenende viele Gemeinden in der Region Korneuburg betrifft.

An Landesrat Schleritzko appellierte er in diesem Sinne: „Bahnausbau in Ehren, nur hilft dieser jenen Gemeinden, die nicht an der Bahn gelegen sind, kaum.“ Und er weiß auch, dass sich nicht immer alles wirtschaftlich rentieren muss: „Mobilität bedeutet nicht Auto oder Bus, es kann auch ein Miteinander geben. Nur: Eine Autobahn wird am Sonntag auch nicht gesperrt, weil zu wenig Verkehr darauf herrscht.“