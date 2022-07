Stockerauer Holzhaus in Flammen: Stundenlanger Kampf gegen Vollbrand

Werbung

Am 9. Juli um 21.23 Uhr wurden die Mitglieder der Feuerwehr Stockerau zu einem Brandeinsatz in die Ernstbrunner Straße alarmiert. Ein für Wohnzwecke dienendes Holzhaus stand in Vollbrand.

Der Einsatzleiter forderte aufgrund der Größe des Hauses und der Brandlage weitere Feuerwehren an. Der Einsatzstatus wurde auf B3 geändert. Die bereits vor Ort befindlichen Einsatzkräfte begannen zuerst den umfassenden Löschangriff. Sukzessive trafen die zusätzlichen Kräfte ein. Die Brandbekämpfung konnte dann von mehreren Seiten gleichzeitig erfolgen.

Innerhalb kurzer Zeit standen 76 Mitglieder (5 Atemschutztrupps) im Einsatz. Gegen 1.30 Uhr war der Brand soweit gelöscht. Mit einem Bagger wurde das Holzhaus abgetragen, währenddessen wurden immer wieder aufgeflammte Glutnester abgelöscht. Mit der Wärmebildkamera folgte laufend die Kontrolle auf noch verbliebene Brandherde. Gegen 4 Uhr konnte schlussendlich Brand aus gegeben werden und die Mitglieder der Feuerwehr Stockerau konnten nach einer langen Einsatznacht ins Feuerwehrhaus einrücken.

