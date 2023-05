„Ein seltsames Paar“ kommt mit Lkw nach Sierndorf

Das Lastkrafttheater serviert heuer einen echten Klassiker des Boulevards seinem Publikum: Zum zehnjährigen Jubiläum bringen David Czifer und Max Mayerhofer „Ein seltsames Paar“ von Neil Simon auf die ungewöhnliche Bühne: Das Ensemble-Team tourt wieder auf der mobilen Lkw-Bühne an 31 Terminen durch Niederösterreich und Wien – und hält am 11. Mai am Alten Bauhof in Sierndorf (Pragerstraße 13). Der Eintritt ist frei.

Der Lkw des Transportunternehmens Karl Gruber (St. Pölten) parkt sich ein, Sitzgelegenheiten werden aufgestellt und das Theater beginnt: Worum geht's in dem Stück, das mit einem Film und den legendären US-Schauspielern Jack Lemmon und Walther Matthau unter der Regie von Billy Wilder weltberühmt wurde?

Zweck-WG wird zum ehelichen Panoptikum

Oskar weiß keinen anderen Ausweg und nimmt den Freund seiner Pokerrunde, dessen Frau sich scheiden lassen will, bei sich auf. Das entpuppt sich bald als eheliches Panoptikum: Felix beginnt mit allen erdenklichen Desinfektionssprays und Putzutensilien die Wohnung gnadenlos umzukrempeln. Als Oskar seinen Freund Felix schließlich hinauswirft und die Zweck-WG für beendet erklärt, nehmen die Verwechslungen ihren Lauf, denn Felix landet geradezu auf dem Sofa der gutaussehenden Schwestern von nebenan, auf die bereits Oskar ein Auge geworfen hat …

Neben Czifer und Mayerhofer werden Mara Koppitsch, Patrick Kaiblinger und Sarah Victoria Reiter auf der Bühne zu sehen sein. Karl Gruber wird heuer mehr als 6.000 Kilometer zurücklegen, um das Theater quasi direkt zum Zusehen zu bringen. Die Initiatoren David Czifer und Max Mayerhofer erklären, dass es damit das CO₂-ärmste Theater überhaupt ist: Die Besucher müssen keine weiten Entfernungen zurücklegen.

Der Lkw wird zum kulturellen Nahversorger, und das – dank vieler finanzieller Unterstützer – vollkommen kostenlos für den Besucher. Zu oft werde Kultur als Schranke wahrgenommen, sagen die Veranstalter. Wichtig sei ihnen ein niederschwelliger, barrierefreier Zugang zum Theater, das Brücken bauen könne und einen Kontrapunkt zur schnelllebigen, digitalen Zeit setze.

Weitere Termine im Bezirk Korneuburg:

Korneuburg, Hauptplatz: 24. Mai, 19 Uhr

Leobendorf, Dorfplatz (gegenüber vom Gemeindeamt): 1. Juni, 19 Uhr

Enzersfeld, Pappelspitz (Eingang zur Kellergasse, Manhartsbrunner Straße): 14. Juni, 19 Uhr

