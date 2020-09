Vor allem in den Sommermonaten sind die Lkw im Gemeindegebiet Hausleitens kaum noch wegzudenken, der Unmut der Bewohner wird immer lauter – vor allem deshalb, weil das Aufkommen der Fahrzeuge, die die Route quer durch den Ortskern nehmen, stets größer zu werden scheint.

Doch Bürgermeister Josef Anzböck (ÖVP) versichert im NÖN-Gespräch, er kenne das Problem und es würden derzeit Maßnahmen erarbeitet, um dies künftig zu verhindern.

Wieser ÖVP-Bürgermeister Josef Anzböck kündigt Maßnahmen gegen dashohe Verkehrsaufkommen im Hausleitener Gemeindezentrum an.

Es wurde vonseiten des Landes NÖ bereits eine Verkehrszählung durchgeführt, die Ergebnisse liegen in der Bezirkshauptmannschaft (BH) auf. Eruiert wurde, welche Anzahl von Pkw, Lkw, Motorrädern und landwirtschaftlichen Fahrzeugen zu welcher Zeit durch den Ort fahren.

„Weil die Straßen für diesen Verkehr nicht ideal sind, wirkt es, als würden die Lkw mit hoher Geschwindigkeit durchrasen.“Bürgermeister Josef Anzböck

„Der Ball liegt jetzt bei der BH, wir warten auf einen Termin, damit wir die Ergebnisse besprechen und dann Maßnahmen erarbeiten können“, erläutert der Ortschef die Vorgehensweise. Ihm sind das hohe Verkehrsaufkommen und der damit verbundene Ärger der Bürger bewusst.

Vor allem der Verkehr im Sommer, der durch die zahlreichen Baustellen zunimmt, würde die Lebensqualität immens minimieren. Es gelte aber, so Anzböck, vor allem die „Maut-Flüchtlinge“ an einer Durchfahrt zu hindern. „Wenn man zum Beispiel nach Krems fährt, soll man nicht durch Hausleiten fahren“, betont er.

Konkret spricht Anzböck die Fahrzeuge der Firma Schauerhuber an, die auf dem Weg nach Wien für eine enorme Lärmbelästigung in Hausleiten sorgen. „Die leeren Container scheppern, und weil die Straßen für diesen Verkehr nicht ideal sind, wirkt es, als würden sie mit hoher Geschwindigkeit durchrasen – und das um sechs Uhr in der Früh, wenn die Leute noch zu Hause sind“, versteht er den Unmut der Bürger. Firmenchef Gerhard Schauerhuber stand auf Anfrage der NÖN für eine Stellungnahme jedoch nicht zur Verfügung.