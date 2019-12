In der Gemeinderatssitzung wurde das Ortsbild zum Thema, da ÖVP-Bürgermeister Josef Anzböck immer mehr die „Kultur des Wildplakatierens“ in Hausleiten vernommen hatte. Um zu verhindern, dass weiterhin Zirkus-Plakate oder ähnliche Ankündigungen mit Kabelbindern an Straßenlaternen oder Bäumen befestigt werden, wurde eine Verordnung zur Abstimmung gebracht.

„Wir müssen mit der Verordnung eine rechtliche Grundlage schaffen, damit wir die Plakate beseitigen können. Das Vermüllen der Gemeinde muss aufhören“, erklärt der Ortschef. Die Plakate werden entfernt und im Bauhof zwischengelagert, bis sie von den Verantwortlichen abgeholt werden. Anzböck erinnerte daran, dass es in der Gemeinde ohnehin genug Plakatflächen und Schaukasten für legales Aufhängen gibt.

Walter Hermann (SPÖ) wollte wissen, wie es mit der Wahlwerbung aussieht. Anzböck betonte, dass die A-Ständer, die an Laternen oder Bäumen befestigt werden, weiterhin erlaubt seien, „aber nicht in drei Metern Höhe“. Es solle im Wahlkampf gesittet ablaufen, appellierte er. Bis auf Josef Haas (FPÖ) stimmten alle für die Verordnung. Der Freiheitliche forderte, dass auch die Wahlplakate in der Verordnung vorkommen sollten. Mit 13.12. trat die Regelung in Kraft.